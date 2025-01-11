Ситуація може бути напруженою: чи зросте євро до 45 гривень наступного тижня

Наступного тижня на валютному ринку може бути певна напруга, але ситуація не стане критичною. Який буде курс євро наступного тижня та чи сягне він 45 гривень, читайте далі.

Скільки коштуватиме євро наступного тижня

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що попри дещо напружену ситуацію на валютному ринку, курсові коливання євро будуть досить прогнозованими.

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Щодо готівкового ринку, то курс здебільшого залежатиме від ситуації на міжбанку та рівня попиту. Однак, готівковий ринок не відходитиме від міжбанку більше ніж на 40 – 50 копійок.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку може бути де в чому напруженою, однак далеко не критичною. Напруга виявлятиметься перш за все в інфляції, в низці малопрогнозованих факторів (стан енергосистеми, наслідки воєнної агресії тощо), які своєю чергою можуть тиснути на попит.

Таким чином, коридори валютних коливань євро на наступний тиждень складатимуть 43,5 – 45 гривень за євро на міжбанку та 45 – 47,5 гривень за євро на готівковому ринку.

Таким чином, загальні характеристики євро на наступному тижні будуть: