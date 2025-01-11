Скільки коштуватиме євро наступного тижня
У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що попри дещо напружену ситуацію на валютному ринку, курсові коливання євро будуть досить прогнозованими.
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Щодо готівкового ринку, то курс здебільшого залежатиме від ситуації на міжбанку та рівня попиту. Однак, готівковий ринок не відходитиме від міжбанку більше ніж на 40 – 50 копійок.
Протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку може бути де в чому напруженою, однак далеко не критичною. Напруга виявлятиметься перш за все в інфляції, в низці малопрогнозованих факторів (стан енергосистеми, наслідки воєнної агресії тощо), які своєю чергою можуть тиснути на попит.
Таким чином, коридори валютних коливань євро на наступний тиждень складатимуть 43,5 – 45 гривень за євро на міжбанку та 45 – 47,5 гривень за євро на готівковому ринку.
Таким чином, загальні характеристики євро на наступному тижні будуть:
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комерційні банки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти — до 1 – 1,3 гривні на 1 євро.
- Різниця курсів купівлі: комерційні банки – 0,3 – 0,5 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,5 – 0,7 гривні за 1 євро.
- Різниця курсів продажу: комерційні банки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – до 0,5 гривні за 1 євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.