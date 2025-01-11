Скільки коштуватиме євро наступного тижня

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що попри дещо напружену ситуацію на валютному ринку, курсові коливання євро будуть досить прогнозованими.

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Щодо готівкового ринку, то курс здебільшого залежатиме від ситуації на міжбанку та рівня попиту. Однак, готівковий ринок не відходитиме від міжбанку більше ніж на 40 – 50 копійок.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку може бути де в чому напруженою, однак далеко не критичною. Напруга виявлятиметься перш за все в інфляції, в низці малопрогнозованих факторів (стан енергосистеми, наслідки воєнної агресії тощо), які своєю чергою можуть тиснути на попит.

Таким чином, коридори валютних коливань євро на наступний тиждень складатимуть 43,5 – 45 гривень за євро на міжбанку та 45 – 47,5 гривень за євро на готівковому ринку.

Таким чином, загальні характеристики євро на наступному тижні будуть: