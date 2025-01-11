Сколько будет стоить евро на следующей неделе
В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что несмотря на несколько напряженную ситуацию на валютном рынке, курсовые колебания евро будут достаточно прогнозируемыми.
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Относительно наличного рынка, то курс в основном будет зависеть от ситуации на межбанке и уровня спроса. Однако, наличный рынок не будет отходить от межбанка более чем на 40 – 50 копеек.
В течение следующей недели ситуация на валютном рынке может быть во многом напряженной, однако далеко не критической. Напряжение будет проявляться прежде всего в инфляции, в ряде малопрогнозируемых факторов (состояние энергосистемы, последствия военной агрессии и т.д.), которые в свою очередь могут давить на спрос.
Таким образом, коридоры валютных колебаний евро на следующую неделю будут составлять 43,5 – 45 гривен за евро на межбанке и 45 – 47,5 гривен за евро на наличном рынке.
Таким образом, общие характеристики евро на следующей неделе будут:
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, коммерческие банки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты - до 1 – 1,3 гривны на 1 евро.
- Разница курсов покупки: коммерческие банки – 0,3 – 0,5 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 гривны за 1 евро.
- Разница курсов продажи: коммерческие банки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – до 0,5 гривны за 1 евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение неделидо 1 – 1,5% от стартового курса недели.