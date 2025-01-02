Як на українців вплине припинення транзиту російського газу через Україну

Транзит російського газу через Україну було припинено 1 січня. Йдеться про закінчення угоди між "Нафтогазом і "Газпромом".

Чи буде зростання тарифу через припинення транзиту

Міністр Герман Галущенко заявив, що на українців ніяк не вплине припинення транзиту газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного українця.

Галущенко заявив, що підготовку системи здійснював Оператор газотранспортної системи України. Крім того, ОГС забезпечив збільшення гарантованих потужностей, які мають:

забезпечити постачання газу в Україні;

забезпечити постачання газу через Україну (для європейських споживачів).

Тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу,

– зауважив Галущенко.

Нагадаємо! У 2024 році Україні вперше були надані гарантовані потужності. Йдеться, зокрема, про "Вертикальний коридор".