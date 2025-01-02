Як на українців вплине припинення транзиту російського газу через Україну
Транзит російського газу через Україну було припинено 1 січня. Йдеться про закінчення угоди між "Нафтогазом і "Газпромом".
Чи буде зростання тарифу через припинення транзиту
Міністр Герман Галущенко заявив, що на українців ніяк не вплине припинення транзиту газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
Читайте також Перехідний період: які зміни відбулися з доларом у перший тиждень 2025 року
Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного українця.
Галущенко заявив, що підготовку системи здійснював Оператор газотранспортної системи України. Крім того, ОГС забезпечив збільшення гарантованих потужностей, які мають:
- забезпечити постачання газу в Україні;
- забезпечити постачання газу через Україну (для європейських споживачів).
Тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу,
– зауважив Галущенко.
Нагадаємо! У 2024 році Україні вперше були надані гарантовані потужності. Йдеться, зокрема, про "Вертикальний коридор".