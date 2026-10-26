Колапс економіки Росії: будівельна галузь йде на дно через борги

Західні санкції та внутрішні проблеми продовжують руйнувати ключові сектори економіки Росії. Будівельна галузь, яка традиційно вважалася одним із драйверів внутрішнього ринку, стикається з масовим закриттям компаній, зростанням боргів та падінням попиту на житло.

Що відбувається з будівельною галуззю

Лише за перші дев'ять місяців 2026 року в Росії ліквідували 31,1 тисячі будівельних підприємств, що становить десяту частину від усього ринку, пише Служба зовнішньої розвідки України.

Найбільше скоротилася кількість підприємств, які спеціалізуються на будівництві житлових і нежитлових будівель – за рік їх стало менше на 4,8%.

Втім, проблеми не обмежуються лише закриттям бізнесу:

30,4 тисячі компаній перебували в процедурах банкрутства або ліквідації;

41,7 тисячі підприємств призупинили операції за рахунками;

47,1 тисячі мають високий ризик банкрутства.

Фінансовий тиск на забудовників посилюється, а перспективи відновлення галузі відсутні,

– зазначають у розвідці.

Чому будівельна галузь сиплеться

Найбільшою проблемою будівельної галузі Росії стало погіршення фінансового становища компаній. Сукупний борг 12 провідних російських девелоперів за рік підскочив на 19% і сягнув 42,5 мільярда доларів.

При цьому витрати на обслуговування цих кредитів зросли на третину, а чистий прибуток компаній обвалився майже вдесятеро – з 1,18 мільярда до жалюгідних 120,5 мільйона доларів.

Як наслідок, криза позначається на ринку нерухомості:

У вересні в Москві кількість угод із новобудовами скоротилася на 32% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Виручка забудовників за цей період зменшилася на 14%.

Масштаби будівництва теж швидко падають. У січні – вересні 2026 року введення житла в експлуатацію скоротилося на понад 13%, а в сегменті індивідуального житла падіння сягнуло майже 21%.

Водночас площа нерозпроданого житла в Росії сягнула 34,7 мільйона квадратних метрів.

Подальше погіршення ситуації створює нові ризики для російської економіки. Скорочення прибутків, зростання боргів і ліквідація підприємств означають втрату робочих місць, зменшення податкових надходжень та послаблення попиту на продукцію суміжних галузей – від виробництва будматеріалів до металургії й транспортних послуг,

– наголошують у СЗРУ.

Це може ще більше послабити здатність ворога фінансувати війну проти України.

Нагадаємо, будівельна галузь Росії сиплеться вже давно. Лише у першому півріччі 2026 року кількість перенесень здачі житлових об'єктів п'ятьма найбільшими девелоперами країни зросла майже у чотири рази.