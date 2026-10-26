Коллапс экономики России: строительная отрасль терпит крах из-за долгов

Строительная отрасль России рушится / Rexels
Западные санкции и внутренние проблемы продолжают подрывать ключевые секторы экономики России. Строительная отрасль, которая традиционно считалась одним из двигателей внутреннего рынка, сталкивается с массовым закрытием компаний, ростом задолженности и падением спроса на жилье.
Что происходит в строительной отрасли
Только за первые девять месяцев 2026 года в России ликвидировали 31,1 тысячи строительных предприятий, что составляет десятую часть всего рынка, пишет Служба внешней разведки Украины.
популярные видео
Больше всего сократилось количество предприятий, специализирующихся на строительстве жилых и нежилых зданий – за год их стало меньше на 4,8%.
Впрочем, проблемы не ограничиваются лишь закрытием бизнеса:
- 30,4 тысячи компаний находились в процедурах банкротства или ликвидации;
- 41,7 тысячи предприятий приостановили операции по счетам;
- 47,1 тысячи подвержены высокому риску банкротства.
Финансовое давление на застройщиков усиливается, а перспективы восстановления отрасли отсутствуют
Почему строительная отрасль рушится
Самой большой проблемой строительной отрасли России стало ухудшение финансового положения компаний. Совокупный долг 12 ведущих российских девелоперов за год подскочил на 19% и достиг 42,5 миллиарда долларов.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
При этом расходы на обслуживание этих кредитов выросли на треть, а чистая прибыль компаний обвалилась почти в десять раз – с 1,18 миллиарда до жалких 120,5 миллиона долларов.
Как следствие, кризис сказывается на рынке недвижимости:
- В сентябре в Москве количество сделок с новостройками сократилось на 32% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
- Выручка застройщиков за этот период сократилась на 14%.
Масштабы строительства также быстро сокращаются. В январе – сентябре 2026 года ввод жилья в эксплуатацию сократился более чем на 13%, а в сегменте индивидуального жилья падение достигло почти 21%.
В то же время площадь нереализованного жилья в России достигла 34,7 миллиона квадратных метров.
Дальнейшее ухудшение ситуации создает новые риски для российской экономики. Сокращение прибыли, рост долгов и ликвидация предприятий означают потерю рабочих мест, сокращение налоговых поступлений и ослабление спроса на продукцию смежных отраслей – от производства стройматериалов до металлургии и транспортных услуг
Это может еще больше ослабить способность врага финансировать войну против Украины.
Напомним, что строительная отрасль России рушится уже давно. Только в первом полугодии 2026 года количество переносов сроков сдачи жилых объектов пятью крупнейшими девелоперами страны выросло почти в четыре раза.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии3 комментария