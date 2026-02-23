Почему российское строительство деградирует?

Пять крупнейших девелоперов России перенесли сроки сдачи 12,7% жилых проектов, что составляет более 1,95 миллиона квадратных метров, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Годом ранее этот показатель был на уровне 3,2%, то есть доля задержек выросла почти в четыре раза. У меньших компаний доля отложенных объектов в портфеле иногда превышает 20%.

Всего до конца 2026 года объем жилья с перенесенными сроками ввода может вырасти до 16,2 миллиона квадратных метров. В то же время прогнозируемый ввод нового жилья сократится до 41 миллиона квадратных метров, что примерно на 20% меньше, чем в 2023 году.

Основными причинами стали высокая стоимость кредитов, падение ипотечного спроса, дефицит рабочей силы и колебания цен на строительные материалы. Девелоперы сокращают расходы, уменьшают количество подрядчиков и откладывают запуск новых очередей. По оценкам, инвестиции в недвижимость в 2026 году могут снизиться еще на 30%.

Каковы последствия для экономики России?

Строительный сектор, который ранее активно спонсировал войну благодаря налогам, все больше теряет спрос и устойчивость. По оценкам разведки, от 19% до 30% девелоперов находятся в зоне риска банкротства.

К слову, дополнительный фактор нестабильности – зависимость рынка от ипотечного кредитования. Если объемы ипотеки упадут ниже 52 миллиардов долларов в год, "рынок ждет коллапс", заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В 2025 году выдали 54 миллиарда долларов, из которых 43 миллиарда пришлись на льготные программы. Это свидетельствует о высокой зависимости отрасли от государственной поддержки и ограниченном запасе ресурсов.

Что происходит с российским рынком недвижимости?