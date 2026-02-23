Чому російське будівництво деградує?

П'ять найбільших девелоперів Росії перенесли строки здачі 12,7% житлових проєктів, що становить понад 1,95 мільйона квадратних метрів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Роком раніше цей показник був на рівні 3,2%, тобто частка затримок зросла майже в чотири рази. У менших компаній частка відкладених об'єктів у портфелі подекуди перевищує 20%.

Загалом до кінця 2026 року обсяг житла з перенесеними строками введення може зрости до 16,2 мільйона квадратних метрів. Водночас прогнозоване введення нового житла скоротиться до 41 мільйона квадратних метрів, що приблизно на 20% менше, ніж у 2023 році.

Основними причинами є висока вартість кредитів, падіння іпотечного попиту, дефіцит робочої сили та коливання цін на будівельні матеріали. Девелопери скорочують витрати, зменшують кількість підрядників і відкладають запуск нових черг. Інвестиції в російську нерухомість у 2026 році можуть знизитися ще на 30%.

Які наслідки для економіки Росії?

Будівельний сектор, який раніше активно спонсорував війну завдяки податкам, дедалі більше втрачає попит та стійкість. За оцінками розвідки, від 19% до 30% девелоперів перебувають у зоні ризику банкрутства.

До слова, додатковий фактор нестабільності – залежність ринку від іпотечного кредитування. Якщо обсяги іпотеки впадуть нижче 52 мільярдів доларів на рік, "ринок чекає колапс", заявив заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін.

У 2025 році видали 54 мільярди доларів, з яких 43 мільярди припали на пільгові програми. Це свідчить про високу залежність галузі від державної підтримки та обмежений запас ресурсів.

Що відбувається з російським ринком нерухомості?