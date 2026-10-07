Будівництво АЕС в Угорщині: "Росатом" приховав проблеми із субпідрядником

Державна російська корпорація "Росатом" таємно готувалася розірвати співпрацю з компанією, яка будує угорську атомну електростанцію АЕС "Пакш II". Раніше Ростатом публічно заявляв, що робота субпідрядника триває за планом.

Про що свідчать документи щодо роботи "Росатома"

Плани щодо завершення партнерства між "Росатомом" та компанією, що будує АЕС в Угорщині, підтверджують внутрішні документи, які опинилися в розпорядженні медіа POLITICO.

Відкриття, яке свідчить про тривалі проблеми на "Пакш II", сталося після інших розслідувань POLITICO. Вони стосувалися затримок проєкту та звинувачень у "недбалості" на іншій електростанції "Росатома" в Єгипті – там використовувалася та сама технологія.

У сукупності ці матеріали ставлять під сумнів прозорість, ефективність і стандарти безпеки проєктів, які реалізує "Росатом".

Документи за 2025 рік свідчать, що компанія виплатила близько 57 мільйонів євро авансом московській фірмі "Оргенергострой" – за роботи на проєкті АЕС "Пакш II", які ще не були виконані.

авансом московській фірмі "Оргенергострой" – за роботи на проєкті АЕС "Пакш II", які ще не були виконані. У документах також зафіксовано близько 10,6 мільйона євро несплачених боргів "Оргенергостроя" угорським субпідрядникам, які працювали над проєктом.

Що відповіли у "Росатомі" на ситуацію з документами

"Росатом" же заявив, що документи, які POLITICO надало компанії, є "застарілими". Компанія пояснила, що атомні проєкти передбачають моніторинг виконання контрактних зобов’язань та фінансового стану підрядників, контроль за авансовими платежами, а також фінансові гарантії, зокрема банківські гарантії.

Корпорація після цього повторила, що проблеми з "Оргенергостроєм" "були вирішені, а роботи на проєкті АЕС "Пакш II" тривають за планом".

"Росатом" також відмовився відповісти на низку запитань.

Чи завершив "Оргенергострой" роботи, на які були надані ці аванси?

Чи погасила фірма заборгованість перед угорськими компаніями?

Чому компанія переглянула плани щодо припинення співпраці з цим підрядником?

Документи були підготовлені після корупційного скандалу в Росії. У його межах одного зі співробітників "Оргенергостроя" звинуватили в хабарництві на користь керівника "Росатома".

Як стало відомо про плани "Росатому"

Наприкінці 2024 року "Оргенергострой" розпочав скорочення працівників на майданчику "Пакш II". Після цього незалежний угорський депутат звернувся до "Росатома" із запитом щодо стану проєкту.

"Росатом" відповів, що підрядник продовжить роботи на "Пакш II" без перебоїв. Водночас документи свідчать, що в наступні місяці генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов схвалив підготовку до розірвання контрактів із "Оргенергостроєм" у межах різних проєктів, зокрема його роботи на "Пакш II".

У супровідному аналізі зазначалося, що заміна "Оргенергостроя" місцевими підрядниками призведе до затримки будівництва на три-чотири місяці.

Внутрішні документи також містять розрахунок, згідно з яким, припинення співпраці з "Оргенергостроєм" збільшило б майже на 20% вартість робіт, які компанії ще належало виконати за контрактом із "Росатомом".

Компанія, схоже, публічно не повідомляла про свій внутрішній перегляд ситуації з "Оргенергостроєм" або про розгляд можливості припинити його участь у проєкті "Пакш II",

– йдеться у матеріалі.

Ці викриття з’явилися на тлі перегляду угорським новообраним прем’єр-міністром Петером Мадяром проєкту АЕС "Пакш II". Він ставить під сумнів його зв’язки з Росією та оцінювану вартість у 12,5 мільярда євро.

Ба більше, нові викриття стали продовженням попередніх розслідувань POLITICO: минулого місяця видання повідомило про звинувачення "Росатома" в "недбалості" під час будівництва ядерного об’єкта в Єгипті, а також про значні затримки із завершенням "Пакш II".

Документи також свідчать, що щонайменше один співробітник "Росатома" висловлював сумніви щодо здатності компанії виконувати проєкти по всьому світу.

Путін заявив – і кілька разів наголосив, – що "Росія на 100% виконує ВСІ договірні зобов’язання щодо будівництва атомних електростанцій за кордоном"????

– написав менеджер "Росатома", який працює в Росії, у листі контакту за межами компанії.

Наголошується, що менеджер працює у Росії. Але листування відбувалося за межами компанії.

Менеджер також заявив, що росіяни провалилися з Туреччиною, Єгиптом і Бангладешем. Він також заявив, що терміни були зірвані всюди.

Нагадаємо, що угоду з "Росатомом" уклав ще колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Угода була підписана у 2014 році.

А чинний прем'єр-міністр Петер Мадяр заявляв, що Росія не дотримується умов контракту. Зокрема, політик казав, що АЕС мала запрацювати ще у 2024 році.