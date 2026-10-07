О чем свидетельствуют документы, касающиеся деятельности "Росатома"

Планы по прекращению партнерства между "Росатомом" и компанией, строящей АЭС в Венгрии, подтверждают внутренние документы, которые оказались в распоряжении издания POLITICO.

Открытие, свидетельствующее о длительных проблемах на "Пакш II", произошло после других расследований POLITICO. Они касались задержек проекта и обвинений в "халатности" на другой электростанции "Росатома" в Египте – там использовалась та же самая технология.

В совокупности эти материалы ставят под сомнение прозрачность, эффективность и стандарты безопасности проектов, реализуемых "Росатомом".

Документы за 2025 год свидетельствуют, что компания выплатила около 57 миллионов евро авансом московской фирме "Оргенергострой" – за работы по проекту АЭС "Пакш II", которые еще не были выполнены.

московской фирме "Оргенергострой" – за работы по проекту АЭС "Пакш II", которые еще не были выполнены. В документах также зафиксировано около 10,6 миллиона евро неоплаченных долгов "Оргенергостроя" венгерским субподрядчикам, работавшим над проектом.

Что ответили в "Росатоме" на ситуацию с документами

"Росатом" же заявил, что документы, предоставленные POLITICO компании, являются "устаревшими". Компания пояснила, что атомные проекты предусматривают мониторинг выполнения контрактных обязательств и финансового состояния подрядчиков, контроль за авансовыми платежами, а также финансовые гарантии, в частности банковские гарантии.

После этого корпорация повторила, что проблемы с "Оргенергостроем" "были решены, а работы по проекту АЭС "Пакш II" продолжаются по плану".

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"Росатом" также отказался ответить на ряд вопросов.

Завершил ли "Оргенергострой" работы, на которые были предоставлены эти авансы?

Погасила ли компания задолженность перед венгерскими компаниями?

Почему компания пересмотрела планы по прекращению сотрудничества с этим подрядчиком?

Документы были подготовлены после коррупционного скандала в России. В его рамках одного из сотрудников "Оргенергостроя" обвинили во взяточничестве в пользу руководителя "Росатома".

Как стало известно о планах "Росатома"

В конце 2024 года "Оргенергострой" приступил к сокращению сотрудников на площадке "Пакш II". После этого независимый венгерский депутат обратился в "Росатом" с запросом о состоянии проекта.

"Росатом" ответил, что подрядчик продолжит работы на "Пакш II" без перебоев. В то же время документы свидетельствуют, что в последующие месяцы генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев одобрил подготовку к расторжению контрактов с "Оргенергостроем" в рамках различных проектов, в частности его работ на "Пакш II".

В сопроводительном анализе отмечалось, что замена "Оргенергостроя" местными подрядчиками приведет к задержке строительства на три-четыре месяца.

Внутренние документы также содержат расчет, согласно которому прекращение сотрудничества с "Оргенергостроем" увеличило бы почти на 20% стоимость работ, которые компании еще предстояло выполнить по контракту с "Росатомом".

Компания, по-видимому, публично не сообщала о своем внутреннем пересмотре ситуации с "Оргенергостроем" или о рассмотрении возможности прекратить его участие в проекте "Пакш II",

– говорится в материале.

Эти разоблачения появились на фоне пересмотра венгерским новоизбранным премьер-министром Петером Мадьяром проекта АЭС "Пакш II". Он ставит под сомнение его связи с Россией и оценочную стоимость в 12,5 миллиарда евро.

Более того, эти разоблачения стали продолжением предыдущих расследований POLITICO: в прошлом месяце издание сообщило об обвинениях "Росатома" в "халатности" во время строительства ядерного объекта в Египте, а также о значительных задержках с завершением "Пакш II".

Документы также свидетельствуют, что по крайней мере один сотрудник "Росатома" выражал сомнения относительно способности компании выполнять проекты по всему миру.

Путин заявил – и несколько раз подчеркнул – что "Россия на 100% выполняет ВСЕ договорные обязательства по строительству атомных электростанций за рубежом"????

– написал менеджер "Росатома", работающий в России, в письме своему контакту за пределами компании.

Отмечается, что менеджер работает в России. Но переписка велась за пределами компании.

Менеджер также заявил, что россияне провалились с Турцией, Египтом и Бангладеш. Он также заявил, что сроки были сорваны повсеместно.

Напомним, что соглашение с "Росатомом" заключил еще бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Соглашение было подписано в 2014 году.

А действующий премьер-министр Петер Мадьяр заявлял, что Россия не соблюдает условия контракта. В частности, политик говорил, что АЭС должна была заработать еще в 2024 году.