О чем свидетельствуют документы, касающиеся деятельности "Росатома"
Планы по прекращению партнерства между "Росатомом" и компанией, строящей АЭС в Венгрии, подтверждают внутренние документы, которые оказались в распоряжении издания POLITICO.
Открытие, свидетельствующее о длительных проблемах на "Пакш II", произошло после других расследований POLITICO. Они касались задержек проекта и обвинений в "халатности" на другой электростанции "Росатома" в Египте – там использовалась та же самая технология.
В совокупности эти материалы ставят под сомнение прозрачность, эффективность и стандарты безопасности проектов, реализуемых "Росатомом".
- Документы за 2025 год свидетельствуют, что компания выплатила около 57 миллионов евро авансом московской фирме "Оргенергострой" – за работы по проекту АЭС "Пакш II", которые еще не были выполнены.
- В документах также зафиксировано около 10,6 миллиона евро неоплаченных долгов "Оргенергостроя" венгерским субподрядчикам, работавшим над проектом.
Что ответили в "Росатоме" на ситуацию с документами
"Росатом" же заявил, что документы, предоставленные POLITICO компании, являются "устаревшими". Компания пояснила, что атомные проекты предусматривают мониторинг выполнения контрактных обязательств и финансового состояния подрядчиков, контроль за авансовыми платежами, а также финансовые гарантии, в частности банковские гарантии.
После этого корпорация повторила, что проблемы с "Оргенергостроем" "были решены, а работы по проекту АЭС "Пакш II" продолжаются по плану".
"Росатом" также отказался ответить на ряд вопросов.
- Завершил ли "Оргенергострой" работы, на которые были предоставлены эти авансы?
- Погасила ли компания задолженность перед венгерскими компаниями?
- Почему компания пересмотрела планы по прекращению сотрудничества с этим подрядчиком?
Документы были подготовлены после коррупционного скандала в России. В его рамках одного из сотрудников "Оргенергостроя" обвинили во взяточничестве в пользу руководителя "Росатома".
Как стало известно о планах "Росатома"
В конце 2024 года "Оргенергострой" приступил к сокращению сотрудников на площадке "Пакш II". После этого независимый венгерский депутат обратился в "Росатом" с запросом о состоянии проекта.
"Росатом" ответил, что подрядчик продолжит работы на "Пакш II" без перебоев. В то же время документы свидетельствуют, что в последующие месяцы генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев одобрил подготовку к расторжению контрактов с "Оргенергостроем" в рамках различных проектов, в частности его работ на "Пакш II".
В сопроводительном анализе отмечалось, что замена "Оргенергостроя" местными подрядчиками приведет к задержке строительства на три-четыре месяца.
Внутренние документы также содержат расчет, согласно которому прекращение сотрудничества с "Оргенергостроем" увеличило бы почти на 20% стоимость работ, которые компании еще предстояло выполнить по контракту с "Росатомом".
Компания, по-видимому, публично не сообщала о своем внутреннем пересмотре ситуации с "Оргенергостроем" или о рассмотрении возможности прекратить его участие в проекте "Пакш II",
– говорится в материале.
Эти разоблачения появились на фоне пересмотра венгерским новоизбранным премьер-министром Петером Мадьяром проекта АЭС "Пакш II". Он ставит под сомнение его связи с Россией и оценочную стоимость в 12,5 миллиарда евро.
Более того, эти разоблачения стали продолжением предыдущих расследований POLITICO: в прошлом месяце издание сообщило об обвинениях "Росатома" в "халатности" во время строительства ядерного объекта в Египте, а также о значительных задержках с завершением "Пакш II".
Документы также свидетельствуют, что по крайней мере один сотрудник "Росатома" выражал сомнения относительно способности компании выполнять проекты по всему миру.
Путин заявил – и несколько раз подчеркнул – что "Россия на 100% выполняет ВСЕ договорные обязательства по строительству атомных электростанций за рубежом"????
– написал менеджер "Росатома", работающий в России, в письме своему контакту за пределами компании.
Отмечается, что менеджер работает в России. Но переписка велась за пределами компании.
Менеджер также заявил, что россияне провалились с Турцией, Египтом и Бангладеш. Он также заявил, что сроки были сорваны повсеместно.
Напомним, что соглашение с "Росатомом" заключил еще бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Соглашение было подписано в 2014 году.
А действующий премьер-министр Петер Мадьяр заявлял, что Россия не соблюдает условия контракта. В частности, политик говорил, что АЭС должна была заработать еще в 2024 году.