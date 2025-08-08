Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася з Міністром закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою. Міністр перебуває з офіційним візитом в Україні.

Про що домовились Україна та Румунія?

Зокрема представниці двох країн домовилися активізувати роботу над будівництвом мосту через річку Тису, питання прикордонного руху та міжурядової угоди про співпрацю, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Україна та Румунія мають спільне бачення майбутнього нашого регіону в Європейському Союзі. Ми цінуємо підтримку Румунії на цьому шляху та налаштовані ще тісніше координувати зусилля у процесі набуття членства,

– зробила заяву Свириденко.

Також під час зустрічі Юлія Свириденко та Оана-Сільвія говорили про питання прикордонного руху. Крім того, не залишилась осторонь тема міжурядової угоди про співпрацю.

Також були озвучені теми:

євроінтеграції;

поглиблення оборонного співробітництва;

участі румунського бізнесу у відбудові української економіки;

реалізацію спільних інфраструктурних проєктів.

Окрему увагу приділили питанню залучення румунських компаній до процесу відбудови України. Юлія Свириденко запросила спеціального посланця з питань реконструкції приїхати до Києва разом із бізнес-делегацією для напрацювання конкретних проєктів.

Під час розмови також обговорили можливості розширення оборонної співпраці. Зокрема йшла мова про окрема спільне виробництво.

Одним із варіантів такої взаємодії може стати модель, яка дуже подібна до данської. Тобто вона передбачає пряме фінансування виробництва військової продукції безпосередньо в Україні.

Вдячна пані Міністерці за готовність діяти швидко та предметно,

– зазначила Юлія Свириденко.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України впевнена, що діалог принесе відчутні результати вже найближчим часом.