Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с Министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою. Министр находится с официальным визитом в Украине.

О чем договорились Украина и Румыния?

В частности представительницы двух стран договорились активизировать работу над строительством моста через реку Тиса, вопрос пограничного движения и межправительственного соглашения о сотрудничестве, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Украина и Румыния имеют общее видение будущего нашего региона в Европейском Союзе. Мы ценим поддержку Румынии на этом пути и настроены еще теснее координировать усилия в процессе приобретения членства,

– сделала заявление Свириденко.

Также во время встречи Юлия Свириденко и Оана-Сильвия говорили о вопросах пограничного движения. Кроме того, не осталась в стороне тема межправительственного соглашения о сотрудничестве.

Также были озвучены темы:

евроинтеграции;

углубление оборонного сотрудничества;

участия румынского бизнеса в восстановлении украинской экономики;

реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Отдельное внимание уделили вопросу привлечения румынских компаний к процесс восстановления Украины. Юлия Свириденко пригласила специального посланника по вопросам реконструкции приехать в Киев вместе с бизнес-делегацией для наработки конкретных проектов.

Во время разговора также обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества. В частности шла речь об отдельном совместном производстве.

Одним из вариантов такого взаимодействия может стать модель, которая очень похожа на датскую. То есть она предусматривает прямое финансирование производства военной продукции непосредственно в Украине.

Благодарна госпоже Министерке за готовность действовать быстро и предметно,

– отметила Юлия Свириденко.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины уверена, что диалог принесет ощутимые результаты уже в ближайшее время.