8 августа, 15:15
2

Украина и Румыния договорились о строительстве моста через известную реку

Валерия Моргун
Основні тези
  • Украина и Румыния договорились активизировать работу над строительством моста через реку Тиса.
  • Обсуждались вопросы евроинтеграции, углубления оборонного сотрудничества, участия румынского бизнеса в восстановлении украинской экономики и реализация совместных инфраструктурных проектов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с Министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою. Министр находится с официальным визитом в Украине.

О чем договорились Украина и Румыния?

В частности представительницы двух стран договорились активизировать работу над строительством моста через реку Тиса, вопрос пограничного движения и межправительственного соглашения о сотрудничестве, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Украина и Румыния имеют общее видение будущего нашего региона в Европейском Союзе. Мы ценим поддержку Румынии на этом пути и настроены еще теснее координировать усилия в процессе приобретения членства,
– сделала заявление Свириденко.

Также во время встречи Юлия Свириденко и Оана-Сильвия говорили о вопросах пограничного движения. Кроме того, не осталась в стороне тема межправительственного соглашения о сотрудничестве.

Также были озвучены темы:

  • евроинтеграции;
  • углубление оборонного сотрудничества;
  • участия румынского бизнеса в восстановлении украинской экономики;
  • реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Отдельное внимание уделили вопросу привлечения румынских компаний к процесс восстановления Украины. Юлия Свириденко пригласила специального посланника по вопросам реконструкции приехать в Киев вместе с бизнес-делегацией для наработки конкретных проектов.

Во время разговора также обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества. В частности шла речь об отдельном совместном производстве.

Одним из вариантов такого взаимодействия может стать модель, которая очень похожа на датскую. То есть она предусматривает прямое финансирование производства военной продукции непосредственно в Украине.

Благодарна госпоже Министерке за готовность действовать быстро и предметно,
– отметила Юлия Свириденко.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины уверена, что диалог принесет ощутимые результаты уже в ближайшее время.