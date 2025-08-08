О чем договорились Украина и Румыния?
В частности представительницы двух стран договорились активизировать работу над строительством моста через реку Тиса, вопрос пограничного движения и межправительственного соглашения о сотрудничестве, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Украина и Румыния имеют общее видение будущего нашего региона в Европейском Союзе. Мы ценим поддержку Румынии на этом пути и настроены еще теснее координировать усилия в процессе приобретения членства,
– сделала заявление Свириденко.
Также во время встречи Юлия Свириденко и Оана-Сильвия говорили о вопросах пограничного движения. Кроме того, не осталась в стороне тема межправительственного соглашения о сотрудничестве.
Также были озвучены темы:
- евроинтеграции;
- углубление оборонного сотрудничества;
- участия румынского бизнеса в восстановлении украинской экономики;
- реализацию совместных инфраструктурных проектов.
Отдельное внимание уделили вопросу привлечения румынских компаний к процесс восстановления Украины. Юлия Свириденко пригласила специального посланника по вопросам реконструкции приехать в Киев вместе с бизнес-делегацией для наработки конкретных проектов.
Во время разговора также обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества. В частности шла речь об отдельном совместном производстве.
Одним из вариантов такого взаимодействия может стать модель, которая очень похожа на датскую. То есть она предусматривает прямое финансирование производства военной продукции непосредственно в Украине.
Благодарна госпоже Министерке за готовность действовать быстро и предметно,
– отметила Юлия Свириденко.
Обратите внимание! Премьер-министр Украины уверена, что диалог принесет ощутимые результаты уже в ближайшее время.