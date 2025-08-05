Що відбулося у Румунії щодо нафти з Азербайджану?

Причиною стало її забруднення, передає 24 Канал з посиланням на сайт міністерства енергетики Румунії.

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Компанія OMV Petrom повідомила відомству країни, що в період з 16 по 18 липня вона прийняла танкер з азербайджанською нафтою (92 тисяч тонн). Внаслідок повторного аналізу під час розвантаження було встановлено, що ця партія нафти забруднена органічними хлоридами ще на етапі завантаження.

Після проведених аналізів Petrom відмовилася від ще одного постачання в 92 тисяч тонн. Тобто 184 тисячі тонн імпортної нафти стали недоступними для постачання на нафтопереробний завод Petrobrazi.

Тому компанія звернулася з проханням про тимчасове виділення 80 тисяч тонн нафти та 30 тисяч тонн дизельного пального зі стратегічних запасів. Таким чином ці запаси мали б:

забезпечити безперервну роботу заводу Petrobrazi;

зберегти рівновагу на національному ринку нафтопродуктів.

Слід додати, що інші нафтопереробні заводи не змогли прийняти забруднену нафту, а головні міжнародні джерела імпорту нафти (BTC, CPC) були забруднені або заблоковані

За таких обставин було констатовано наявність локальної кризової ситуації, спричиненої серйозними порушеннями в постачанні нафти,

– йдеться на сайті відомства.

Виділення нафтопродуктів зі стратегічних запасів дозволяється лише у випадку оголошення надзвичайної ситуації – кризового рівня, з попереднім повідомленням Європейської комісії – DG Energy, що й зробило Міністерство енергетики Румунії.

Важливо! Також було санкціоновано виділення пального зі стратегічних запасів, сформованих OMV Petrom, що дозволило забезпечити безперервну роботу нафтопереробного заводу та уникнути серйозного збою на національному паливному ринку.