Чи відбудеться нова індексація пенсій у 2025 році

У березні 2024 року відбулася індексація пенсійних виплат. Внаслідок цього виплати більшості пенсіонерів зросли.

Індексація пенсій у 2025 році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що теперішня інфляція в Україні помірна. Українська економіка поступово відновлюється з початку повномасштабної війни.

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Як приклад Шмигаль навів ВВП України. У другому кварталі 2024 року зростання цього показника сягнуло 3,7%. Гарантував прем'єр і проведення нової індексації.

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Всі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року стосовно пенсій.

Чи збільшаться пенсії у 2024

У 2024 році пенсії деяких українців можуть зрости завдяки надбавкам за віком. Умовами для отримання такої доплати є:

пенсіонер отримує пенсію за віком;

пенсійна виплата особи менш як 10 340,35 гривні;

громадянин сягнув віку 70 років.

Розмір надбавки за віком зараз такий: