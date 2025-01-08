Графіки відключення газу: що про це потрібно знати українцям
У мережі з'явилась інформація про введення графіків відключення газу. Мовляв, така ситуація виникла через припинення транзиту російського палива.
Чи будуть українцям відключати газ
Інформація про введення графіку відключень газу є фейковою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Нагадаємо! Транзит російського газу через українську територію було припинено 1 січня 2025 року.
Аби підтвердити правдивість інформації, до цієї новини у Telegram-каналах додавали нібито скрін статті одного з популярних українських видань. Однак, це лише фотомонтаж.
Переглянути "графік відключень" можна було за посиланням, що ввело до Telegram-бота. Таким чином зловмисники можуть отримувати додатковий трафік та особисту інформацію користувачів.
Інформація про графіки відключення газу нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну не відповідає дійсності. Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей,
– повідомляє ЦПД.
Фото з фейкових статей/Telegram ЦПД