Графіки відключення газу: що про це потрібно знати українцям

У мережі з'явилась інформація про введення графіків відключення газу. Мовляв, така ситуація виникла через припинення транзиту російського палива.

Чи будуть українцям відключати газ

Інформація про введення графіку відключень газу є фейковою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Нагадаємо! Транзит російського газу через українську територію було припинено 1 січня 2025 року.

Аби підтвердити правдивість інформації, до цієї новини у Telegram-каналах додавали нібито скрін статті одного з популярних українських видань. Однак, це лише фотомонтаж.

Переглянути "графік відключень" можна було за посиланням, що ввело до Telegram-бота. Таким чином зловмисники можуть отримувати додатковий трафік та особисту інформацію користувачів.

Інформація про графіки відключення газу нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну не відповідає дійсності. Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей,

– повідомляє ЦПД.

Фото з фейкових статей/Telegram ЦПД