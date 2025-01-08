Будут ли украинцам отключать газ

Информация о введении графика отключений газа является фейковой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Напомним! Транзит российского газа через украинскую территорию был прекращен 1 января 2025 года.

Чтобы подтвердить правдивость информации, к этой новости в Telegram-каналах добавляли якобы скрин статьи одного из популярных украинских изданий. Однако это лишь фотомонтаж.

Посмотреть "график отключений" можно было по ссылке, что ввела в Telegram-бот. Таким образом злоумышленники могут получать дополнительный трафик и личную информацию пользователей.

Информация о графиках отключения газа якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину не соответствует действительности. Подобные сообщения являются типичным примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей,

– сообщает ЦПД.

Фото из фейковых статей/Telegram ЦПД