Чи будуть перебої з енергопостачанням цієї зими

За останні місяці енергосистема України зазнала найбільших пошкоджень з часів початку повномасштабної війни. В деяких регіонах країни вже діє лімітування щодо електроенергії. Водночас взимку ситуація може погіршитися, якщо енергетики не зможуть відновити пошкоджені об'єкти.

Чи будуть відключати світло

Як розповів під час розмови 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев, на сьогодні окремі підприємства в Україні обмежують в енергоспоживанні. Втім це лімітування, а не повноцінне відключення світла.

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Експерт додав, що говорити зараз про те, що для всього українського населення діятимуть відключення світла, не можна. Наразі погодинні графіки діють лише у двох місцях: на Харківщині та у Кривому Розі.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Ситуація є складною, але контрольовано. Тобто немає якихось підстав для того, щоб говорити про те, що споживачів не в змозі забезпечити електроенергією. Єдине, що у випадку збільшення споживання можливе обмеження. А далі все залежатиме від того, наскільки швидко енергетики будуть відновлювати пошкоджені об'єкти.

Крім того, залежатиме це ще й від того, наскільки швидко будуть забезпечувати основне енергоспоживання для окремих населених пунктів, територіальних громад, промислових підприємств тощо. Рябцев зауважує, що це зараз найперше, що потрібно зробити до початку опалювального сезону.

Якою буде ситуація взимку

Експерт наголошує на тому, що взимку можна нічого поганого не чекати, якщо готуватися ще влітку.

Якщо громадяни вимагатимуть від органів місцевого самоврядування, від керівництва територіальних громад, забезпечити їх, як споживачів, автономним живленням від малих електростанцій, які мають бути встановлені в цьому регіоні, то тоді жодних проблем з енергопостачанням не буде,

– каже він.

Втім якщо енергетики не зможуть відновити все пошкоджене до початку опалювального сезону, то громадяни можуть залишитися без електроенергії.

Основні дії, які мають бути забезпечені в рамках міжсезонної компанії – це створення мережі малих електростанцій. Адже сподіватися на відновлення великих електростанцій немає жодного сенсу. Там нема чого відновлювати.

Головне завдання зараз – це децентралізація, розукрупнення енергетики. Тому що немає гарантій, що росіяни не продовжуватимуть атаки на енергетичну інфраструктуру,

– наголошує Рябцев.

Що таке "розукрупнення енергетики" Це замість мережі з десятка великих електростанцій створення 300 – 400 малих станцій, потужністю від 5 до 30 мегаватів кожна.

Що кажуть в Міненерго

Збитки після атак на енергетичні об'єкти за останні місяці суттєві. Йдеться про понад 1 мільярд доларів. А з урахуванням майбутніх обстрілів росіян по українській енергосистемі сума збитків може зрости ще більше.

Під час ефіру телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що Україна вже втратила близько 8 гігаватів потужності в системі.

Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, каже міністр енергетики, був би вже тотальний блекаут.

Таким чином, втримати систему без обмежень буде важко. Особливо це стосується зими.

Треба також враховувати, що ми нині фіксуємо ситуацію станом на зараз, а ситуацію до зими з урахуванням наступних обстрілів або їх впливу на систему важко передбачити. Але очевидно, що буде ще додатковий негативний вплив на систему. Тому ситуація буде складна,

– каже Герман Галущенко.

Труднощі з енергопостачанням можуть бути не тільки взимку, але й цього літа. Втім балансувати систему у цей період року допомагають відновлювальні джерела енергії, як-от сонячні електростанції.