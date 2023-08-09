Зима може бути ще гіршою: чи чекати українцям повторних блекаутів

Торік українцям не лише вдалося пережити зиму, а ще повноцінно працювати та жити у періоди відключення світла. Втім цьогоріч це доведеться робити знову. Через можливі російські масові атаки зима 2023 року в Україні може бути ще гіршою, ніж попередня.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні немає жодної ТЕС чи ГЕС, яка б узимку минулого року не зазнала ворожих атак. Відтак голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія готується до найгіршого сценарію цієї зими.

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Якою може бути зима 2023 року

У коментарі 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін розповів, що ймовірність повторення ситуації взимку минулого року досить висока.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Ймовірно, може бути повторення ситуації, коли будуть блекаути та відключення світла. Втім масштаб цього залежатиме від 3 факторів.

Чи будуть знову обстріли.

Наскільки зможе відновитися енергосистема від попередніх обстрілів та руйнувань.

Якою буде кліматична ситуація та наскільки буде холодною зима.

Наразі жоден фактор спрогнозувати на 100% неможливо. Все через те, що ми не знаємо, чи будуть такі ж масові обстріли, що й торік, а ще їхні масштаби. Ми не знаємо, якою буде температура взимку та наскільки відновлена енергетична інфраструктура,

– додає аналітик.

Чи вдалося відновити енергосистему України

Щедрін заявляє, є ризики, що українську енергосистему не вдалося повністю відновити після минулої зими. На це могло повпливати те, що багато трансформаторів та інших технічних речей виробляються впродовж тривалого терміну. Це може займати декілька місяців, а може пів року чи рік.

Крім того, важливо ще знати, які це були замовлення і які є запаси, адже торік ми мали запаси трансформаторів та певного обладнання. Втім вони вже закінчилися,

– додає співрозмовник.

Влітку українці могли знову стикнутися з віяловими відключеннями електроенергії. Це відбувалося як через ремонтні роботи, так і через пікове споживання.

Аналітик пояснює це тим, що навіть влітку, коли є надмірне споживання, а частина потужностей на ремонті, відключення світла не часто, але можуть продовжуватися. Водночас такі споживання взимку значно вищі, адже тоді це залежить ще й від температури.

Візьмемо, до прикладу, гідрогенерацію, а саме підрив на Каховській ГЕС. Внаслідок таких подій відновити енергосистему стає все важче.

Якщо ми змоделюємо найгірший сценарій, коли обстріли продовжуватимуться, зима буде холодною, а відновлення енергосистеми становитиме малий відсоток, то може бути так, що ситуація зі світлом буде ще гіршою, ніж минулого року,

– зауважив Щедрін.

Блекаутів не вдасться уникнути

Про це заявляє голова "Укренерго" Кудрицький. Він не стверджує, що це невідворотний сценарій.

Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Ми були готові до цього в минулому сезоні. І ми, маючи цей досвід, будемо до цього готові й в наступному опалювальному сезоні, якщо це трапиться.

В "Укренерго" вже почали готуватися до нових хвиль атак ворога. Відтак на сьогодні компанія уже здійснила значний перелік заходів безпеки та підготувала "сюрпризи" для росіян. Але потрібно зрозуміти, що на 100% убезпечити Україну від російських атак не вдасться.

Наш основний інструмент – єдність та співпраця, ми працюємо над підготовкою до зими 24/7. Як керівник однієї з основних інфраструктурних компаній в країні я маю бути реалістом: є дуже різні сценарії проходження опалювального сезону,

– додає Володимир.

Крім того, ще раніше у розмові з 24 Каналом аналітик DiXi Group Андрій Урста розповів, що після масових російських атак значно постраждала інфраструктура передачі електроенергії – 42 з 94 високовольтних підстанцій "Укренерго".

Станом на 1 квартал 2023 року було відновлено повністю 29 об'єктів, а 13 – лише частково.

За прогнозом Урсти, у наступний опалювальний сезон українська енергосистема увійде зі значно меншим запасом міцності у порівнянні з минулим.

Тому варто бути готовим до періодів дефіциту і можливих обмежень електропостачання, як планових стабілізаційних, так і аварійних.