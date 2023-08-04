Яких збитків зазнала інфраструктура України через війну

За попередніми даними ОВА у червні 2023 року кількість зруйнованих або пошкоджених внаслідок бойових дій об'єктів житлового фонду становить близько 167,2 тисячі. Серед них:

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приватні будинки – 147,8 тисячі;

багатоквартирні – 19,1 тисячі;

гуртожитки – 0,35 тисячі.

У загальному обсязі прямих збитків найбільшу частку становлять втрати житлового фонду — 55,9 мільярда доларів враховуючи збитки приблизно 1 мільярд доларів від затоплень та руйнувань житлових будинків унаслідок підриву ГЕС,

– йдеться у повідомленні KSE.

Зверніть увагу! Внаслідок підриву Каховської ГЕС житлові будинки, які переважно знаходяться на території Херсонської області, потрапили під ризик затоплення, а це 37 тисяч.

Після житлового комплексу, найбільше постраждала транспортна інфраструктура – 36,6 мільярда доларів. Зокрема було пошкоджено 19 аеропортів і цивільних аеродромів та як мінімум 126 залізничних вокзалів і станцій. Через підрив Каховської ГЕС також постраждали портові термінали на правому і лівому берегах Дніпра на Херсонщині.

Також постраждали такі галузі:

бізнес – 11,4 мільярда доларів (426 великих і середніх приватних підприємств);

освіта – 9,7 мільярда доларів (майже 3,4 тисячі закладів освіти);

енергетика – 8,8 мільярда доларів (638 мільйонів доларів це прямі збитки від підриву ГЕС);

агросектор – 8,7 мільярда доларів;

інші – 5,9 мільярда доларів.

Економіка України потребує повернення жінок що виїхали

У Міністерстві економіки заявили, що для пришвидшення відновлення країни потрібно, щоб жінки, які виїхали за кордон повернулися додому. Мова йде про 6 мільйонів осіб.

Зверніть увагу! Близько 68% біженців з України – дорослі жінки працездатного віку. Якщо вони не повернуться, це може коштувати країні 10% річного довоєнного ВВП (20 мільярдів доларів на рік).

Тетяна Бережна Заступниця міністра економіки Особисто для мене перемога – це коли українські родини об’єднуються в Україні, а не за кордоном. Тому найважливіше завдання зараз для України, для української влади – зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об’єдналися в Україні.

Нині Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників та підприємців, щоб до 2032 року подвоїти розмір економіки.