Чи будуть виплачувати субсидію у 2025 році
Джерело:ПФУ
Субсидії на майбутній опалювальний сезон призначать українцям автоматично. Проте категорії, які мають написати заяву на перепризначення.
Субсидії у 2025 році
У 2025 році не заплановано жодних скасувань субсидій. Відповідно, з 1 жовтня ПФУ проведе розрахунок виплат на опалювальний сезон 2024-2025 років.
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Зверніть увагу! Субсидію перерахують для усіх отримувачів автоматично.
Людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі – без потреби додаткових звернень,
– написали у ПФУ.
Субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
- на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
- на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
Хто має звернутися за призначенням субсидії
- особи, які не отримували раніше субсидій;
- особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства;
- люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації;
- люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.