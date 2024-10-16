Субсидії у 2025 році

У 2025 році не заплановано жодних скасувань субсидій. Відповідно, з 1 жовтня ПФУ проведе розрахунок виплат на опалювальний сезон 2024-2025 років.

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Зверніть увагу! Субсидію перерахують для усіх отримувачів автоматично.

Людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі – без потреби додаткових звернень,

– написали у ПФУ.

Субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Хто має звернутися за призначенням субсидії