Субсидии в 2025 году

В 2025 году не запланировано никаких отмен субсидий. Соответственно, с 1 октября ПФУ проведет расчет выплат на отопительный сезон 2024-2025 годов.

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Обратите внимание! Субсидию пересчитают для всех получателей автоматически.

Людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищную субсидию будет начислено в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений,
– написали в ПФУ.

Субсидия на оплату ЖКУ назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

  • на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Кто должен обратиться за назначением субсидии

  • лица, которые не получали ранее субсидий;
  • лица, которые получали жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства;
  • люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не состоялось из-за наличия задолженности, которую удалось погасить / оформить договор реструктуризации;
  • люди, которые оспаривают вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.