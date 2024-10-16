Субсидии в 2025 году

В 2025 году не запланировано никаких отмен субсидий. Соответственно, с 1 октября ПФУ проведет расчет выплат на отопительный сезон 2024-2025 годов.

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Обратите внимание! Субсидию пересчитают для всех получателей автоматически.

Людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищную субсидию будет начислено в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений,

– написали в ПФУ.

Субсидия на оплату ЖКУ назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Кто должен обратиться за назначением субсидии