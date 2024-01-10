Субсидії в Україні зменшувати не планують, — Мінсоцполітики

Держава не планує зменшувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, навіть при зростанні соціальних виплат та можливому збільшенні доходів громадян. Система субсидій враховує зміни в тарифах і витратах сімей.

Чи скоротять субсидії

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі національного телемарафону розповіла, що скорочення розміру субсидій на житлово-комунальне господарство в Україні не очікується.

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За її словами, система розрахунку субсидій спроєктована таким чином, щоб не більше як 15% доходів витрачалися на комунальні послуги.

Субсидія — найбільш живий інструмент соціальної підтримки, він дуже жваво реагує на зміну всіх показників. Після зростання соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що родина має більше доходів,

— зазначила Марчак.

Вона також наголосила на тому, що субсидії реагують на зміни тарифів і будь-які зміни витрат сімей на житлово-комунальні послуги, перераховуючи їх, щоб надавати адекватну підтримку сім'ям.

Загалом я хотіла б запевнити: точно не передбачається скорочення розміру субсидій і не відбуватиметься скорочення фінансування субсидій. Навпаки, на 2024 рік в державному бюджеті передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії,

— додає чиновниця.

Як оформити субсидію

Основні документи, які потрібні надати для субсидії, це:

заяву про призначення та надання житлової субсидії,

декларацію про доходи й витрати осіб,

додатково можна додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО, а також інші документи – підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.

Інші документи, що можуть вимагати у разі потреби: