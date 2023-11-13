Ідентифікація пенсіонерів: чи очікувати змін для ВПО

Зараз виплати для пенсіонерів здійснюватимуть після проходження ідентифікації особи. Втім в Україні є категорія осіб, до яких перевірку не застосовували 3 роки. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус ще до повномасштабної війни у лютому 2022 року.

Що чекає ВПО

У Міністерстві соціальної політики хочуть продовжити термін фізичної ідентифікації – на 3 місяці з 1 січня 2024 року. Йдеться про пенсіонерів, що були взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до початку повномасштабної війни.

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що за останні 3 роки проходження перевірки до таких категорій пенсіонерів не застосовувалося. Все через карантин у зв'язку з Covid-19.

До слова, у законопроєкті пропонують не припиняти з 1 січня по 1 квітня 2024 року виплати пенсій ВПО пенсіонерам, що до введення воєнного стану отримали цей статус.

Що передбачає ідентифікація

Перевірка особи, яка отримує виплати, є необхідною. Перш за все для того, щоб впевнитися у тому, чи дійсно людина, яка отримує кошти, є живою. Також, чи виплати надходять саме тій особі, якій вони були призначені.

Серед видів ідентифікації є:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID);

Відеоконференцзв'язок, який проводять органи ПФУ із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

ідентифікація одержувачів пенсій в установі Ощадбанку;

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Кому з пенсіонерів можуть виплачувати понад 8 тисяч

До такої категорії входять пенсіонери, що отримали статус чорнобильців. Відтак сума виплат залежатиме від групи, яку отримала особа, що постраждала від або ж була ліквідатором трагедії:

І група – щонайменше 8 187 гривень;

ІІ група – 6 549 гривень;

ІІІ група – 5 048 гривень.

Вищевказані суми не є кінцевими. Ті, хто мають групи, можуть розраховувати ще й на надбавки до виплат.

Ліквідатори, які належать до першої категорії:

474 гривень для І групи,

379 гривень для ІІ групи,

284 гривень для ІІІ групи.

Особи, які працювали або проживали у зоні ЧАЕС і внаслідок аварії отримали інвалідність:

І група – 341 гривню;

ІІ група – 227 гривень;

ІІІ група – 170 гривень.

Ті, хто належать до інших категорій, також можуть отримати доплати: