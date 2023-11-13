Пенсію піднімуть тричі
Протягом 2024 року середня пенсія в Україні може зрости до 6 тисяч гривень, тобто на 20%. Проте це ще не все, у січні, березні та липні виплати пенсіонерів зростатимуть.
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- У січні
На початку наступного року зросте розмір прожиткового мінімуму з 2 093 до 2 361 гривні. Відповідно зростуть і пенсії, які залежать від цього показника, зокрема мінімальна та максимальна – до 2 361 та 23 610 гривень відповідно.
Також зростуть мінімальні виплати для 65-річних осіб, які мають 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 для жінок. Сума для таких людей складатиме 2 840 гривень.
- У березні
У березні запланована масова індексація пенсій за новою, бальною системою. Нововведення має на меті зрівняти виплати спеціалістів, які вийшли на законний відпочинок у різний час й через це їх виплати відрізняються. Поки що не відомо, на скільки зростуть виплати українців.
- У липні
У липні знову зросте пенсія для осіб 65-річного віку з повним страховим стажем. Їх виплати становитимуть 3 200 гривень.
Які зараз пенсії в Україні
Поки що найбільше українських пенсіонерів отримують пенсії в діапазоні від 2 до 4 тисяч гривень – 50,8%. Загалом ситуація така:
- 0,6% осіб мають виплати до 2 000 гривень.
- 10,4% – понад 10 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.