Пенсію піднімуть тричі

Протягом 2024 року середня пенсія в Україні може зрости до 6 тисяч гривень, тобто на 20%. Проте це ще не все, у січні, березні та липні виплати пенсіонерів зростатимуть.

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У січні

На початку наступного року зросте розмір прожиткового мінімуму з 2 093 до 2 361 гривні. Відповідно зростуть і пенсії, які залежать від цього показника, зокрема мінімальна та максимальна – до 2 361 та 23 610 гривень відповідно.

Також зростуть мінімальні виплати для 65-річних осіб, які мають 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 для жінок. Сума для таких людей складатиме 2 840 гривень.

У березні

У березні запланована масова індексація пенсій за новою, бальною системою. Нововведення має на меті зрівняти виплати спеціалістів, які вийшли на законний відпочинок у різний час й через це їх виплати відрізняються. Поки що не відомо, на скільки зростуть виплати українців.

У липні

У липні знову зросте пенсія для осіб 65-річного віку з повним страховим стажем. Їх виплати становитимуть 3 200 гривень.

Які зараз пенсії в Україні

Поки що найбільше українських пенсіонерів отримують пенсії в діапазоні від 2 до 4 тисяч гривень – 50,8%. Загалом ситуація така: