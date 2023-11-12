Якими будуть пенсії у 2024 році
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік. У ньому є пункт про встановлення прожиткового мінімуму для різних суспільних груп. З січня в Україні зросте прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Саме таку суму отримуватимуть люди, яким призначено мінімальну пенсію.
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Заступниця міністерки соціальної політики Дарина Марчак в етері Українського радіо зазначала, що в наступному році має відбутися індексація пенсій, попри ризики. Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати — це два показники, які визначають розмір індексації відповідно до закону.
Які пенсії нині отримують українці
Зараз пенсіонери в Україні отримують такі виплати:
- 0,6% осіб мають виплати до 2 000 гривень.
- 10,4% – понад 10 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.