Яким буде прожитковий мінімум

Після затвердження Радою бюджету на 2024 рік відбулися деякі зміни, як-от покращення прогнозу курсу. Втім показник прожиткового мінімуму залишився на рівні, що був оприлюднений ще у вересні.

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Нагадуємо, 15 вересня, коли Верховна рада опублікувала проєкт бюджету на 2024 рік, рівень прожиткового мінімуму наступного року мав збільшитися на 331 гривню. Станом на 2023 рік цей рівень становить 2 589 гривень на одну особу.

Відтак з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум буде на рівні майже 3 тисяч гривень – 2 920 гривень. Зверніть увагу, що чимало соціальних виплат залежить від цього рівня. Відтак якщо він зріс, то зростуть й деякі соцвиплати. Наприклад, мінімальна пенсія.

Допомога у 2024 році

За інформацією від нардепа Ярослав Железняк, які він оприлюднив у своєму телеграм-каналі, суми допомог у бюджеті на наступний рік складуть: