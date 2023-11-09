Яким буде прожитковий мінімум
Після затвердження Радою бюджету на 2024 рік відбулися деякі зміни, як-от покращення прогнозу курсу. Втім показник прожиткового мінімуму залишився на рівні, що був оприлюднений ще у вересні.
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Відтак з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум буде на рівні майже 3 тисяч гривень – 2 920 гривень. Зверніть увагу, що чимало соціальних виплат залежить від цього рівня. Відтак якщо він зріс, то зростуть й деякі соцвиплати. Наприклад, мінімальна пенсія.
Допомога у 2024 році
За інформацією від нардепа Ярослав Железняк, які він оприлюднив у своєму телеграм-каналі, суми допомог у бюджеті на наступний рік складуть:
- дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;
- дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
- працездатних осіб – 3 028 гривень;
- працездатних осіб, які застосовуються для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, які застосовуються для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, які застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;
- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2 361 гривня.