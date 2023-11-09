Каким будет прожиточный минимум
После утверждение Советом бюджета на 2024 год произошли некоторые изменения, такие как улучшение прогноза курса. Впрочем, показатель прожиточного минимума остался на уровне, обнародованном еще в сентябре.
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Следовательно, с 1 января 2024 года прожиточный минимум будет на уровне почти 3 тысяч гривен – 2 920 гривен. Обратите внимание, что многие социальные выплаты зависят от этого уровня. Следовательно, если он вырос, то возрастут и некоторые соцвыплаты. К примеру, минимальная пенсия.
Помощь в 2024 году
По информации от нардепа Ярослав Железняк, какие он обнародовал в своем телеграмм-канале, суммы пособий в бюджете на следующий год составят:
- детей до 6 лет – 2 563 гривны;
- детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;
- трудоспособных лиц – 3028 гривен;
- трудоспособных лиц, применяемых для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемых для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемых для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 гривен;
- лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.