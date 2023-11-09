Каким будет прожиточный минимум

После утверждение Советом бюджета на 2024 год произошли некоторые изменения, такие как улучшение прогноза курса. Впрочем, показатель прожиточного минимума остался на уровне, обнародованном еще в сентябре.

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Напоминаем, 15 сентября, когда Верховная рада опубликовала проект бюджета на 2024 год, уровень прожиточного минимума в следующем году должен был увеличиться на 331 гривну. По состоянию на 2023 год этот уровень составляет 2 589 гривен на одного человека.

Следовательно, с 1 января 2024 года прожиточный минимум будет на уровне почти 3 тысяч гривен – 2 920 гривен. Обратите внимание, что многие социальные выплаты зависят от этого уровня. Следовательно, если он вырос, то возрастут и некоторые соцвыплаты. К примеру, минимальная пенсия.

Помощь в 2024 году

По информации от нардепа Ярослав Железняк, какие он обнародовал в своем телеграмм-канале, суммы пособий в бюджете на следующий год составят: