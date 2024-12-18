Підвищення податків у 2025: яке рішення прийняв український уряд

Цьогоріч уряд прийняв рішення про збільшення податків. Зокрема, військовий збір для більшості українців зріс з 1,5 до 5%.

На скільки зростуть податки у 2025

За словами нардепа Данила Гетманцева, у 2025 році зростання податків не передбачається, якщо події розвиватимуться за базовим сценарієм, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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Данило Гетманцев Очільник фінансового комітету Верховної Ради України Але можемо мати песимістичний сценарій – це якщо на фронті буде негативний розвиток подій, і знадобляться додаткові надходження, то не виключаються ті чи інші рішення.

Гетманцев каже, що запланованих надходжень у бюджет має вистачити. Коштів достатньо, зокрема, завдяки збільшенню податків, яке відбулося "заднім числом" цьогоріч.

Це було вимушене рішення. Принципова позиція була не приймати закони під ялинку, але війна змінює підходи. Обрали поганий, але легший варіант,

– наголошує Гетманцев.

Зверніть увагу! За словами Гетманцева, завдяки збільшенню податків, у бюджет буде додатково залучено 140 мільярдів гривень у 2025 році.