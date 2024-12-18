Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу розповів, що китайцям цей газ не потрібний, а умовою для подальшого будівництва другої черги газопроводу Пекін визначив продаж для нього Росією газу по її внутрішній ціні. Для країни-агресорки це катастрофічно невигідно.

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Чому "Газпром" втратив ринок збуту

Основним ринком для "Газпрому", як пояснив Пендзин, завжди був європейський, ще з часів СРСР. Зі 180 мільярдів метрів кубічних газу, який Росія відправляла в Європу, сьогодні загальний обсяг споживання ЄС скоротився до 30 мільярдів.

З них орієнтовно 10 – 12 мільярдів – це той обсяг газу, який досі надходить через газотранспортну систему через Україну. Ще 15 – 18 мільярдів транспортується через "Південний потік". З 37% європейського ринку "Газпром" спустився до 7%.

"Ні в одному з 15 пакетів санкцій немає обмеження щодо природного газу. Чому ж так різко російський газовий гігант "Газпром" втратив ринок? Причина проста – це його маркетингова політика, яка у 2022 році спровокувала підвищення ціни на газ на європейському ринку до 2000 євро за 1000 метрів кубічних", – наголосив Пендзин.

Сьогодні адекватна ціна, за якою Європа купує газ, становить орієнтовно 350 – 400 євро за 1000 метрів кубічних. У 2022 році, шляхом різкого зменшення Росією постачання газу в Європу, ціна зросла до 2000 євро. Європейцям стало економічно вигідно переходити на скраплений газ.

Європа оперативно знайшла альтернативу

Практично в усіх великих портах ЄС з'явилися плавучі термінали, Польща змогла добудувати свій стаціонарний термінал для приймання американського скрапленого газу. В Норвегії розконсервували європейські родовища газу. Склалася ситуація, при якій Європа дуже швидко знайшла альтернативне рішення.

"У 2023 – 2024 році по суті залишилося 2 країни на європейському континенті, які ще брали газ з трубопроводів (не говорячи про Туреччину) – це Словаччина, яка й досі "сидить" на російській трубі, та Австрія, яка знайшла вже альтернативу. Поки що єдина країна, яка лобіює продовження постачання газу, не російського, умовно – азербайджанського, це Словаччина", – розповів Пендзин.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу підкреслив, що український "Нафтогаз" з "Газпромом" у 2025 році точно не буде продовжувати контракт на транзит газу через Україну.

Невтішні перспективи для "Газпрому"

Протягом 2 років у "Газпромі" фіксуються величезні збитки. За 2023 рік – це 7 трильйонів російських рублів. Для того, аби перекривати збитки, сьогодні ця компанія активно продає свою нерухомість у Москві.

Це класичний приклад того, як велика російська компанія через політику власного керівництва дійшла до стану повного банкрутства,

– зазначив Пендзин.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу нагадав, що в Європу надходили потоки з Уренгойських покладів газу, взаємодії між ними й тими покладами, які забезпечує "Сила Сибіру" – немає. В Росії досі 40% населених пунктів залишаються не газифіковані.

Пендзин підсумував, що газ в Росії видобувався для експорту і забезпечення валютних надходжень до російського державного бюджету. Зараз росіяни заморожують ці поклади та вимушені консервувати газові обсяги, бо вже немає споживача, який їх купував би. Подальша доля "Газпрому" – банкрутство.