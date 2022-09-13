Борги України у 2023 році: скільки доведеться віддати

13 вересня 2022 , 23:02
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Джерело:

телеграм Ярослава Железняка

Сьогодні, 13 вересня, уряд прийняв держбюджет на наступний рік. Згідно з ним, держборг становить 101% до ВВП. Скільки Україна планує віддати у наступному році, читайте далі.

Держборг України 

Обсяг держборгу складе 6 406 мільярда гривень. З них 78,7% – зовнішній борг. Тобто те, що Україна заборгувала перед іншими державами, міжнародними організаціями тощо. Обсяг держборгу до ВВП складає 100,1%. 

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Скільки Україна планує віддати у 2023 році

У наступному році на погашення держборгу буде спрямовано 414,9 мільярда гривень, з них: 

  • 98,9 мільярда гривень – на погашення зовнішнього боргу,
  • 316 мільярда гривень – внутрішнього. 

Нагадаємо, що внутрішнім боргом слід розуміти заборгування України перед власниками державних цінних паперів та іншими кредиторами. Зазвичай це ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). 

Обслуговування держборгу

На обслуговування держборгу у 2023 році Україна витратить з бюджету 326 мільярдів гривень, зокрема: 

  • 62,3 мільярда гривень – на зовнішнього боргу,
  • 263,9 мільярда гривень – внутрішнього.
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Автор: Дар'я Вереньова