Такого дефіциту ще не було: нардепи ухвалили Бюджет-2024
Джерело:Ярослав Железняк
19 жовтня відбулося голосування за законопроєкт № 10000, в якому прописані видатки та дефіцит у Бюджеті-2024 року. За нього віддали голоси 285 депутатів.
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Тож парламент прийняв висновки та пропозиції нардепів й сьогодні відбулося перше читання Бюджету-2024 року. У Верховній Раді вклалися у передбачені законодавством терміни розгляду проєкту – до 20 жовтня.
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Були ухвалені рекордні за всю історію України суми видатків та дефіциту бюджету, проте з підвищенням соцстандартів.
Показники виглядають наступним чином:
- Доходи – 1,746,3 мільярда гривень;
- Видатки – 3,308,9 мільярда гривень;
- Граничний обсяг дефіциту – 1,593,6 мільярда гривень.
На 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ обмежена з 4000 до 1400. Відповідна правка Железняка- Хлапука прийнята і підтверджена в залі,
– написав Железняк.
Пріоритети бюджету на 2024 рік
Раніше Денис Шмигаль розповідав, що головний акцент майбутнього бюджету буде на обороні та безпеці нашої країни.
Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони.
- Другий пріоритет – це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.
- Третій пріоритет – медицина та освіта. На сектор освіти виділяємо 179 мільярдів гривень, і це на 23 мільярди більше, ніж цього року. На медицину – 202 мільярди гривень, що на 24 мільярди перевищує видатки 2023 року.
- Четвертий пріоритет – підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуємо удвічі – з 6,8 мільярда гривень у 2023 році до 14,3 мільярда гривень у наступному.
- П'ятий пріоритет – це відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається.