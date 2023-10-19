Такого дефіциту ще не було: нардепи ухвалили Бюджет-2024

19 жовтня відбулося голосування за законопроєкт № 10000, в якому прописані видатки та дефіцит у Бюджеті-2024 року. За нього віддали голоси 285 депутатів.

В Україні затвердили рекордний дефіцит бюджету

Тож парламент прийняв висновки та пропозиції нардепів й сьогодні відбулося перше читання Бюджету-2024 року. У Верховній Раді вклалися у передбачені законодавством терміни розгляду проєкту – до 20 жовтня.

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Були ухвалені рекордні за всю історію України суми видатків та дефіциту бюджету, проте з підвищенням соцстандартів.

Показники виглядають наступним чином:

Доходи – 1,746,3 мільярда гривень;

Видатки – 3,308,9 мільярда гривень;

Граничний обсяг дефіциту – 1,593,6 мільярда гривень.

На 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ обмежена з 4000 до 1400. Відповідна правка Железняка- Хлапука прийнята і підтверджена в залі,

– написав Железняк.

Пріоритети бюджету на 2024 рік

Раніше Денис Шмигаль розповідав, що головний акцент майбутнього бюджету буде на обороні та безпеці нашої країни.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони.