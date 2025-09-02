Країни НАТО щороку витрачають мільярди на оборону. Однак доповідь про оборонні витрати членів Північноатлантичного альянсу за 2025 рік свідчить, що не всі країни однаково вкладаються в зміцнення блоку.

Скільки країни витрачають на оборону?

У 2025 році всі країни НАТО нарешті витратили 2% від свого ВВП на оборону. Цю вимогу Альянс прийняв ще у 2014 році, але досі багатьма членами не виконувалася, повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Для 8 країн-членів НАТО збільшення оборонних витрат було вагомим, адже, наприклад, Іспанія, торік витрачала усього 1,28% від ВВП.

Наразі мінімальний показник у 2% ВВП виконали 6 держав:

Португалія;

Іспанія;

Люксембург;

Чехія;

Бельгія;

та Північна Македонія.

Канада, Італія та Албанія перевищили їх усього на 0,01% ВВП.

У п'ятірку ж лідерів за витратами на оборонні потреби увійшли:

Польща – 4,48%;

Литва – 4%;

Латвія – 3,73%;

Естонія – 3,38%;

Норвегія – 3,35%.

Водночас для аналізу оборонних витрат важливе значення має частка від загальної суми, яка йде на закупівлю та розробку нового озброєння. За правилами, країни мають виділяти на це не менше 20%.

Однак Бельгія не справилася зі своїм зобов'язанням у 2025 році, оскільки направила на зброю всього 14,5% від загального оборонного бюджету.

Натомість Польща знову у лідерах, оскільки витратила на озброєння найбільше з усіх – 54,5% від усієї суми на оборону.

Важливо! США наразі витрачають на оборону 3,22% від ВВП країни. Проте у 2025 році вклад Сполучених Штатів в загальний оборонний бюджет НАТО становить 60,18%. Загалом він складає понад 1,66 трильйона доларів.

Що відомо про НАТО? НАТО (Організація Північноатлантичного договору) – це військово-політичний альянс, створений у 1949 році для колективного захисту: якщо на одну з країн-членів здійснюється напад, це вважається атакою на всіх – стаття 5 Північноатлантичного договору. У 2025 році до альянсу входить 32 країни з Європи та Північної Америки.

Як НАТО збільшує видатки на оборону?