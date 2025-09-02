Польща показує приклад, а Бельгія пасе задніх: як витрачають на оборону країни НАТО
- У 2025 році всі країни НАТО виконали вимогу витрачати 2% від ВВП на оборону, зокрема Іспанія, яка торік витрачала лише 1,28%.
Польща лідирує у видатках на оборону, витрачаючи 4,48% від ВВП, а також виділяючи 54,5% оборонного бюджету на озброєння, у той час, як Бельгія на озброєння витратила лише 14,5%.
Країни НАТО щороку витрачають мільярди на оборону. Однак доповідь про оборонні витрати членів Північноатлантичного альянсу за 2025 рік свідчить, що не всі країни однаково вкладаються в зміцнення блоку.
Скільки країни витрачають на оборону?
У 2025 році всі країни НАТО нарешті витратили 2% від свого ВВП на оборону. Цю вимогу Альянс прийняв ще у 2014 році, але досі багатьма членами не виконувалася, повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.
Для 8 країн-членів НАТО збільшення оборонних витрат було вагомим, адже, наприклад, Іспанія, торік витрачала усього 1,28% від ВВП.
Наразі мінімальний показник у 2% ВВП виконали 6 держав:
- Португалія;
- Іспанія;
- Люксембург;
- Чехія;
- Бельгія;
- та Північна Македонія.
Канада, Італія та Албанія перевищили їх усього на 0,01% ВВП.
У п'ятірку ж лідерів за витратами на оборонні потреби увійшли:
- Польща – 4,48%;
- Литва – 4%;
- Латвія – 3,73%;
- Естонія – 3,38%;
- Норвегія – 3,35%.
Водночас для аналізу оборонних витрат важливе значення має частка від загальної суми, яка йде на закупівлю та розробку нового озброєння. За правилами, країни мають виділяти на це не менше 20%.
- Однак Бельгія не справилася зі своїм зобов'язанням у 2025 році, оскільки направила на зброю всього 14,5% від загального оборонного бюджету.
- Натомість Польща знову у лідерах, оскільки витратила на озброєння найбільше з усіх – 54,5% від усієї суми на оборону.
Важливо! США наразі витрачають на оборону 3,22% від ВВП країни. Проте у 2025 році вклад Сполучених Штатів в загальний оборонний бюджет НАТО становить 60,18%. Загалом він складає понад 1,66 трильйона доларів.
Що відомо про НАТО?
НАТО (Організація Північноатлантичного договору) – це військово-політичний альянс, створений у 1949 році для колективного захисту: якщо на одну з країн-членів здійснюється напад, це вважається атакою на всіх – стаття 5 Північноатлантичного договору. У 2025 році до альянсу входить 32 країни з Європи та Північної Америки.
Як НАТО збільшує видатки на оборону?
- Наприкінці червня 2025 року Гаазі відбувся саміт НАТО. На ньому країни-члени Альянсу погодилися збільшити свої витрати на безпеку до 5%. Однак вони мають поступово зростати до 2035 року.
- Новий план оборонних витрат НАТО передбачає, що до 2023 року країни мають вкладати 3,5% від ВВП на досягнення оборонних цілей Альянсу. Тоді як решту 1,5% будуть витрачати на кіберзахист, інфраструктуру, інновації та оборонну промисловість.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував плани НАТО в інтерв'ю Sky News. Він зазначив, що збільшення витрат на оборону до 2035 року є "дуже повільними". На думку глави держави, Росія матиме значно більше можливостей з 2030 року і може спробувати атакувати одну з країн Альянсу.