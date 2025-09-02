Страны НАТО ежегодно тратят миллиарды на оборону. Однако доклад об оборонных расходах членов Североатлантического альянса за 2025 год свидетельствует, что не все страны одинаково вкладываются в укрепление блока.

Сколько страны тратят на оборону?

В 2025 году все страны НАТО наконец-то потратили 2% от своего ВВП на оборону. Это требование Альянс принял еще в 2014 году, но до сих пор многими членами не выполнялось, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Для 8 стран-членов НАТО увеличение оборонных расходов было весомым, ведь, например, Испания, в прошлом году тратила всего 1,28% от ВВП.

Сейчас минимальный показатель в 2% ВВП выполнили 6 государств:

Португалия;

Испания;

Люксембург;

Чехия;

Бельгия;

и Северная Македония.

Канада, Италия и Албания превысили их всего на 0,01% ВВП.

В пятерку же лидеров по расходам на оборонные нужды вошли:

Польша – 4,48%;

Литва – 4%;

Латвия – 3,73%;

Эстония – 3,38%;

Норвегия – 3,35%.

В то же время для анализа оборонных расходов важное значение имеет доля от общей суммы, которая идет на закупку и разработку нового вооружения. По правилам, страны должны выделять на это не менее 20%.

Однако Бельгия не справилась со своим обязательством в 2025 году, поскольку направила на оружие всего 14,5% от общего оборонного бюджета.

Зато Польша снова в лидерах, поскольку потратила на вооружение больше всех – 54,5% от всей суммы на оборону.

Важно! США сейчас тратят на оборону 3,22% от ВВП страны. Однако в 2025 году вклад Соединенных Штатов в общий оборонный бюджет НАТО составляет 60,18%. В целом он составляет более 1,66 триллиона долларов.

Что известно о НАТО? НАТО (Организация Североатлантического договора) – это военно-политический альянс, создан в 1949 году для коллективной защиты: если на одну из стран-членов осуществляется нападение, это считается атакой на всех – статья 5 Североатлантического договора. В 2025 году в альянс входит 32 страны из Европы и Северной Америки.

Как НАТО увеличивает расходы на оборону?