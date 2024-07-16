У проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік є дірка: в країні є дефіцит

Уряд Німеччини хоче затвердити проєкт бюджету на 2025 рів вже завтра. Проте у ньому досі існує дефіцит у розмірі 17 мільярда євро

Бюджет Німеччини на 2025 рік

Нещодавно коаліційний уряд Німеччини завершив узгодження бюджету країни на 2025 рік. Угода передбачає низку заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання та фінансування військової модернізації.

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В бюджеті 2025 року будуть закладені 78 мільярдів євро інвестицій та 43,8 мільярда євро чистих запозичень. Загальний розмір бюджету становить 481 мільярд євро, що відповідає конституційно встановленому ліміту видатків.

Бюджет оприлюднили разом із середньостроковим фінансовим планом, розрахованим до 2028 року. Спеціальний фонд збройних сил буде вичерпано протягом 4 років, щоб виконати мінімальні вимоги НАТО щодо витрат.

Джерела з Міністерства фінансів повідомили, що прогнозований дефіцит регулярного бюджету на 2028 рік сягне 39 мільярдів євро. Крім того, для досягнення цілей НАТО без допомоги спеціального фонду знадобиться додатково 28 мільярдів євро. Дефіцит фінансування у розмірі 13 мільярдів євро очікується ще і в 2026, і в 2027 роках.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер підкреслив, що представлена угода не є бюджетом жорсткої економії. Навпаки, вона робить сильний акцент на ключових пріоритетах, таких як військова сфера, а витрати на оборону перевищують цільовий показник НАТО – 2% від ВВП.

З метою стимулювання економічного зростання уряд має намір запровадити зниження податків на загальну суму 23 мільярди євро. Ця ініціатива супроводжуватиметься цільовими інвестиціями в ключові сектори, щоб допомогти пом'якшити вплив зростання вартості життя на громадян та бізнес.

Уряд готується ухвалити додатковий бюджет на поточний рік у розмірі 11 мільярдів євро, про що буде оголошено в середу. Це дозволить здійснити додаткові запозичення для задоволення фінансових потреб.