У Бундестазі схвалили бюджет Німеччини 2027: скільки може отримати Україна

У Німеччині завершили узгодження проєкту бюджету на 2027 рік. Для України цей фінансовий план готує важливу фінансову підтримку наступного року.

Що ухвалили в Берліні

У ніч проти п'ятниці бюджетний комітет Бундестагу попередньо схвалив рекордний кошторис на 2027 рік, пише Berliner Zeitung.

Проєкт передбачає загальні видатки країни у розмірі 560,9 мільярда євро.

Оборонний бюджет залишили на рівні, передбаченому урядом, – 109,75 мільярдів євро.

Чисті запозичення в основному бюджеті становитимуть майже 123 мільярди євро – приблизно на 4 мільярди більше, ніж закладали в початковому варіанті.

Однак 84,55 мільярда євро запозичень не враховуватимуть в межах боргового обмеження завдяки виняткам для оборонних та безпекових витрат.

Зауважте! Німеччина має суворі обмеження щодо запозичень, проте для оборонних витрат та допомоги союзникам зробили виняток.

Скільки може отримати Україна

За даними видання, в урядовому проєкті бюджету на військову підтримку України у 2027 році передбачили близько 11,6 мільярда євро.

Для порівняння:

на 2026 рік спочатку закладали 8,5 мільярда євро;

однак згодом суму збільшили до 11,5 мільярда євро.

Фінансування проходить за окремим бюджетним планом №60, а саме за статтею про підтримку держав, які зазнали незаконного збройного нападу, у сферах безпеки, оборони та стабілізації. Ця програма не обмежується Україною, проте саме Київ є її головним отримувачем.

Водночас у середньостроковому фінансовому плані на 2028 – 2030 роки на статтю допомоги передбачається лише по 8,5 мільярда євро щороку.

Порівняно з 2027 роком це означатиме скорочення більш ніж на чверть,

– зазначають німецькі оглядачі, аналізуючи закладені цифри.

Водночас ці суми не є остаточними, адже бюджет у Німеччині затверджують заново щороку, і показники можуть коригуватися.

Нагадаємо, Берлін послідовно надає підтримку Україні. Зокрема, у листопаді Німеччина запропонувала додатково виділити Україні 100 мільйонів євро на відновлення енергетики, водопостачання та транспортної інфраструктури, пошкоджених російськими атаками. Ці кошти мають доповнити вже передбачене фінансування на 2026 рік.