Військові видатки у 2024 році: чи отримуватиме Україна міжнародну допомогу
Джерело:Радіо Свобода
На Україну у 2024 році чекають значні витрати у оборонному секторі, про це розповів міністр Марченко. Він закликав українців мати терпіння, адже надання міжнародної допомоги у майбутньому ще не гарантоване.
Сума військових видатків у 2024 році
Міністр Сергій Марченко розповів про те, що у 2024 році Україна має витратити на оборонний сектор не менше ніж цьогоріч. Для забезпечення потреб українського війська та запровадження безпекових заходів, необхідно залучити міжнародну допомогу.
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Зараз 42 мільярди доларів у нас зовнішні потреби, в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектора безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року.
За словами Сергія у 2023 році витрати на оборонний сектор склали 1,6 трильйона гривень. Проте і це не кінцеві видатки, їхня сума буде набагато більша.
Це ще не остаточна цифра. Це при тому, що податками ми збираємо 1 300 мільярдів. 1 600 мільярдів – це сектор безпеки і оборони. Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший.
– наголошує Марченко.
Міністр наголошує, що станом на тепер військові видатки для України найважливіші. З усім іншим уряд може розібратися пізніше, оскільки пріоритетом є перемога у війні.
Україна може не отримати міжнародну допомогу
Сергій закликає українців до розуміння і пояснює, що гарантій на отримання міжнародно допомоги у 2024 році станом на тепер немає.
Ніхто не гарантує допомогу. І навіть бюджет, коли ми готували 2023 року, у нас не було впевненості, що в нас є під кожен з цих видатків договір допомоги.
– каже Марченко.
Проте міністр запевнив, що на 2023 рік фінансування забезпечено завдяки допомозі міжнародних партнерів України.
2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС. 50 мільярдів євро на 4 роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся. Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу.
– пояснює міністр.
У теперішній час Україна витрачає найбільші кошти саме на оборонний сектор. Лише у I кварталі 2023 року – 61% від видатків державного бюджету, а це – 389 мільярдів гривень, було витрачено на безпеку та обороноздатність країни.