Військові видатки у 2024 році: чи отримуватиме Україна міжнародну допомогу

На Україну у 2024 році чекають значні витрати у оборонному секторі, про це розповів міністр Марченко. Він закликав українців мати терпіння, адже надання міжнародної допомоги у майбутньому ще не гарантоване.

Сума військових видатків у 2024 році

Міністр Сергій Марченко розповів про те, що у 2024 році Україна має витратити на оборонний сектор не менше ніж цьогоріч. Для забезпечення потреб українського війська та запровадження безпекових заходів, необхідно залучити міжнародну допомогу.

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Сергій Марченко Міністр фінансів Зараз 42 мільярди доларів у нас зовнішні потреби, в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектора безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року.

За словами Сергія у 2023 році витрати на оборонний сектор склали 1,6 трильйона гривень. Проте і це не кінцеві видатки, їхня сума буде набагато більша.

Це ще не остаточна цифра. Це при тому, що податками ми збираємо 1 300 мільярдів. 1 600 мільярдів – це сектор безпеки і оборони. Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший.

– наголошує Марченко.