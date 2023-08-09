Сумма военных расходов в 2024 году
Министр Сергей Марченко рассказал о том, что в 2024 году Украина должна потратить на оборонный сектор не меньше, чем в этом году. Для обеспечения потребностей украинской армии и введения мер безопасности необходимо привлечь международную помощь.
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Сейчас 42 миллиарда долларов у нас внешние потребности, во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы планируем на уровне 2023 года.
По словам Сергея, в 2023 году расходы на оборонный сектор составили 1,6 триллиона гривен. Однако и это не конечные расходы, их сумма будет гораздо больше.
Это еще не окончательная цифра. Это при том, что налогами мы собираем 1 300 миллиардов. 1 600 миллиардов – это сектор безопасности и обороны. Это наши расходы, которые мы должны финансировать сами. И потому сейчас у меня никаких оснований нет, чтобы подавать бюджет на сектор безопасности и обороны меньше.
– подчеркивает Марченко.
Министр отмечает, что на сегодня военные расходы для Украины важнейшие. Со всем остальным правительство может разобраться позже, поскольку приоритетом является победа в войне.
Украина может не получить международную помощь
Сергей призывает украинцев к пониманию и объяснил, что гарантий на получение международной помощи в 2024 году по состоянию на данный момент нет.
Никто не гарантирует помощь. И даже бюджет, когда мы готовили в 2023 году, у нас не было уверенности, что у нас есть под каждый из этих расходов договор помощи.
– говорит Марченко.
Однако министр заверил, что на 2023 год финансирование обеспечено благодаря помощи международных партнеров Украины.
2024 год пока есть понимание только, что у нас есть помощь от ЕС. 50 млрд евро на 4 года. Есть МВФ, который помогает нам собрать эти обязательства. Надеюсь, что будут США. Очень надеюсь. Это очень важно. Потому что США оказывают грантовую помощь.
– объясняет министр.
В настоящее время Украина тратит самые большие средства именно на оборонный сектор. Только в I квартале 2023 года – 61% от расходов государственного бюджета, а это – 389 миллиардов гривен, было потрачено на безопасность и обороноспособность страны.