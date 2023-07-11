США, Євросоюз, Німеччина та інші

За підрахунками Kiel Institute, США наразі пообіцяли надати найбільшу фінансову підтримку Україні. Це 71 мільярд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги з початку 2022 року.

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На другому місці інституції Євросоюзу , які пообіцяли надати 35 мільярдів євро .

, які пообіцяли надати . Далі йде Великобританія та Німеччина – по 11 мільярдів євро .

. Також, Японія – 7 мільярдів доларів.

Втім, якщо розглядати допомогу у відсотка від ВВП, то лідерують у цьому списку європейські країни:.

Це Естонія – 1,3% від ВВП країни,

Латвія – 1,1%,

Литва – 1,0%.

Зверніть увагу! У такому рейтингу США посідають тільки 12 місце з обсягом допомоги в розмірі 0,3% від свого ВВП.

Загальний обсяг допомоги

Якщо порівнювати з попередніми періодами, то навесні цього року загальний обсяг нових двосторонніх зобов’язань щодо підтримки України був доволі низьким з боку інших країн, кажуть у Kiel Institute.

За нещодавно охоплений період, з 25 лютого по 31 травня, вартість усіх зареєстрованих зобов’язань перед Україною зросла на 13 мільярдів євро до загальної суми близько 165 мільярдів євро,

– йдеться у повідомленні.

А от на військову допомогу було спрямовано майже 9 мільярдів євро. Відтак, Німеччина збільшила військову допомогу Україні на 3,26 мільярда євро. Це зробило країну другою у рейтингу.

Крім того, за весь рік Данія обіцяла військову підтримку на 1 мільярд євро, йдеться й про танки Leopard-2. А Польща пообіцяла 2 нових пакети допомоги на загальну суму 581 мільйон євро.