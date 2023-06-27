Майже 800 мільярдів гривень на пенсії: який бюджет ПФУ у 2023 році

Кабмін ще 24 червня ухвалив постанову №631 "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік". Як зазначили у Фонді, це рішення було збалансованим.

Скільки отримало ПФУ від держави цього року

У постанові зазначено, що у 2023 році визначені доходи Пенсійного фонду України становлять 768,9 мільярда гривень. З них:

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451,1 мільярда гривень – власні доходи;

27,7 мільярда гривень – кошти за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням249 мільярдів гривень – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням;

37,9 мільярда гривень – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

Також уряд передбачив видатки бюджету ПФУ на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 мільярда гривень,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Хто отримує пенсію у першу чергу

У липні запланована чергова індексація на 19,7% пенсій для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом.

Щомісяця у період з 4 по 25 число українці отримують свої пенсійні виплати по своєрідній черзі. В першу чергу гроші отримують:

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Натомість в останню чергу свою пенсію отримують пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на відпочинок.

Через що можуть заблокувати пенсію

Українцям можуть заблокувати банківський рахунок навіть, якщо вони не сплатили 100 чи 200 гривень боргу. Як пояснюють експерти, рахунок боржника заарештовується на підставі документа про арешт коштів, який надійшов до банку від державного (приватного) виконавця. Відтак блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу.

Також причинами накладання арешту можуть стати борги за: