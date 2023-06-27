Кому можуть припинити виплачувати пенсію

Загалом припинити виплачувати пенсію можуть не лише на банківську картку, а й готівкою. Виплати можуть припинити нараховувати у ході перевірки отримувачів соцвиплат, яку регулярно здійснює ПФУ.

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Українцям припиняють виплачувати гроші у таких випадках:

допомогу призначили, ґрунтуючись на документах, що містять недостовірні дані;

пенсіонер проживає за кордоном (якщо таке не передбачено міжнародними домовленостями);

одержувач помер.

Усі застраховані особи зобов'язані надавати для Фонду оновлену інформацію, якщо така є, аби уникнути проблем із виплатою коштів. Зокрема потрібно повідомляти про:

зміни даних, що вносяться до персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/держреєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування;

або про виїзд за межі України, не виключаючи обставин, що тягнуть за собою зміни у статусі (протягом 10 днів) з моменту їх виникнення.

Як розрахувати свою майбутню пенсію

Для цього можна скористатися сайтом ПФУ, де за допомогою калькулятора можна самостійно вирахувати свою майбутню пенсію:

Авторизуйтесь в особистому кабінеті;

Виберіть опцію "Пенсійний калькулятор" у верхній панелі;

Перевірте дані про себе;

Оберіть алгоритм розрахунку пенсії;

Вкажіть дату звернення;

Натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Проте існує інший спосіб для любителів математики. Майбутні виплати можна розрахувати за формулою: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу.