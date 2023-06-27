Кому можуть припинити виплачувати пенсію

Загалом припинити виплачувати пенсію можуть не лише на банківську картку, а й готівкою. Виплати можуть припинити нараховувати у ході перевірки отримувачів соцвиплат, яку регулярно здійснює ПФУ.

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Українцям припиняють виплачувати гроші у таких випадках:

  • допомогу призначили, ґрунтуючись на документах, що містять недостовірні дані;
  • пенсіонер проживає за кордоном (якщо таке не передбачено міжнародними домовленостями);
  • одержувач помер.

Усі застраховані особи зобов'язані надавати для Фонду оновлену інформацію, якщо така є, аби уникнути проблем із виплатою коштів. Зокрема потрібно повідомляти про:

  • зміни даних, що вносяться до персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/держреєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування;
  • або про виїзд за межі України, не виключаючи обставин, що тягнуть за собою зміни у статусі (протягом 10 днів) з моменту їх виникнення.

Як розрахувати свою майбутню пенсію

Для цього можна скористатися сайтом ПФУ, де за допомогою калькулятора можна самостійно вирахувати свою майбутню пенсію:

  • Авторизуйтесь в особистому кабінеті;
  • Виберіть опцію "Пенсійний калькулятор" у верхній панелі;
  • Перевірте дані про себе;
  • Оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
  • Вкажіть дату звернення;
  • Натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Проте існує інший спосіб для любителів математики. Майбутні виплати можна розрахувати за формулою: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу.

  • Розмір середньої зарплати – заробіток за останні 3 роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Число, що вийде, помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні 3 роки.
  • Індивідуальний коефіцієнт зарплати – місячні виплати поділити на середню зарплату по країні. Після цього вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.
  • Коефіцієнт страхового стажу – помножте кількість років вашого стажу на 0,01.