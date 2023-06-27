Кому можуть припинити виплачувати пенсію
Загалом припинити виплачувати пенсію можуть не лише на банківську картку, а й готівкою. Виплати можуть припинити нараховувати у ході перевірки отримувачів соцвиплат, яку регулярно здійснює ПФУ.
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Українцям припиняють виплачувати гроші у таких випадках:
- допомогу призначили, ґрунтуючись на документах, що містять недостовірні дані;
- пенсіонер проживає за кордоном (якщо таке не передбачено міжнародними домовленостями);
- одержувач помер.
Усі застраховані особи зобов'язані надавати для Фонду оновлену інформацію, якщо така є, аби уникнути проблем із виплатою коштів. Зокрема потрібно повідомляти про:
- зміни даних, що вносяться до персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/держреєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування;
- або про виїзд за межі України, не виключаючи обставин, що тягнуть за собою зміни у статусі (протягом 10 днів) з моменту їх виникнення.
Як розрахувати свою майбутню пенсію
Для цього можна скористатися сайтом ПФУ, де за допомогою калькулятора можна самостійно вирахувати свою майбутню пенсію:
- Авторизуйтесь в особистому кабінеті;
- Виберіть опцію "Пенсійний калькулятор" у верхній панелі;
- Перевірте дані про себе;
- Оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
- Вкажіть дату звернення;
- Натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".
Проте існує інший спосіб для любителів математики. Майбутні виплати можна розрахувати за формулою: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу.
- Розмір середньої зарплати – заробіток за останні 3 роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Число, що вийде, помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні 3 роки.
- Індивідуальний коефіцієнт зарплати – місячні виплати поділити на середню зарплату по країні. Після цього вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.
- Коефіцієнт страхового стажу – помножте кількість років вашого стажу на 0,01.