Кому могут перестать выплачивать пенсию

В общем, прекратить выплачивать пенсию могут не только на банковскую карту, но и наличными. Выплаты могут прекратить начислять в ходе проверки получателей соцвыплат, регулярно осуществляемой ПФУ.

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Украинцам перестают выплачивать деньги в следующих случаях:

  • помощь назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные;
  • пенсионер проживает за границей (если такое не предусмотрено международными договоренностями);
  • получатель скончался.

Все застрахованные лица обязаны предоставлять для Фонда обновленную информацию, если таковая имеется, чтобы избежать проблем с выплатой средств. В частности, нужно сообщать о:

  • изменения данных, вносимых в персональную учетную карточку в систему персонифицированного учета/госреестр общеобязательного государственного соцстрахования;
  • или о выезде за пределы Украины, не исключая обстоятельств, влекущих изменения в статусе (в течение 10 дней) с момента их возникновения.

Как рассчитать свою будущую пенсию

Для этого можно воспользоваться сайтом ПФУ, где с помощью калькулятора можно самостоятельно вычислить свою будущую пенсию:

  • Авторизируйтесь в личном кабинете;
  • Выберите "Пенсионный калькулятор" в верхней панели;
  • Проверьте сведения о себе;
  • Выберите алгоритм расчета пенсии;
  • Укажите дату обращения;
  • Нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Однако существует другой способ для любителей математики. Предстоящие выплаты можно рассчитать по формуле: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа

  • Размер средней зарплаты – заработок за последние 3 года разделить на количество календарных дней за этот период. Получившееся число умножить на количество отработанных месяцев за последние 3 года.
  • Индивидуальный коэффициент зарплаты – месячные выплаты поделить на среднюю зарплату по стране. После этого высчитать средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение.
  • Коэффициент страхового стажа – умножьте количество лет вашего стажа на 0,01.