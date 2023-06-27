Сколько получило ПФУ от государства в этом году

В постановлении говорится, что в 2023 году определенные доходы Пенсионного фонда Украины составляют 768,9 миллиарда гривен. Из них:

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451,1 миллиарда гривен – собственные доходы;

27,7 миллиарда гривен – средства по общеобязательному государственному социальному страхованию249 миллиардов гривен – средства Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ и выплат по социальному страхованию;

37,9 миллиарда гривен – средства Государственного бюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.

Также правительство предусмотрело расходы бюджета ПФУ на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 768,9 миллиарда гривен,

– говорится в сообщении ПФУ.

Напомним! В июле запланирована очередная индексация на 19,7% пенсий для вышедших на отдых по специальному закону.

Кто получает пенсию в первую очередь

Ежемесячно в период с 4 по 25 число украинцы получают свои пенсионные выплаты по своеобразной очереди. В первую очередь деньги получают:

люди с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

В свою очередь свою пенсию получают пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на отдых.

Из-за чего могут заблокировать пенсию

Украинцам могут заблокировать банковский счет даже если они не уплатили 100 или 200 гривен долга. Как объясняют эксперты, счет должника арестовывается на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного (частного) исполнителя. Следовательно, блокирование средств на счете не зависит от размера долга.

Также причинами наложения ареста могут стать долги по: