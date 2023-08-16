Найбільші витрати з бюджету: на що уряд витратив 520 мільярдів з початку року

16 серпня 2023, 18:00
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Джерело:

Міністерство фінансів України

Через військові дії, більшість державного бюджету в Україні витрачається саме на підтримку армії. Загалом з початку року уряд передав на видатки понад 1 трильйон гривень.

Скільки коштів витратив Кабмін на виплати військовим

У Міністерстві фінансів підрахували: за 2023 рік витрати на виплати військовим склали 520 мільярдів гривень. Це третина з усіх видатків за цей час. З січня до липня 2023 року видатки з бюджету склали 1,64 трильйона гривень.

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Найбільше держава витратила на:

  • Оплату праці

Близько 40,8% з загальної кількості витрат склали зарплати державних працівників. Це 669,9 мільярда гривень. З них 518,8 мільярда – виплати військовим.

  • Закупку товарів та послуг

Загалом на це витратили 24,8% від бюджету, або 406,3 мільярда гривень. Більша частина цієї суми пішла на закупівлю військової техніки. А саме – 276,9 мільярда гривень.

Ще 78,6 мільярда гривень перерахували Національній службі здоров’я на програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

  • Соціальне забезпечення

304,6 мільярда гривень витратили на пенсії, стипендії, пільгові виплати. Пенсійний фонд отримав 159 мільярдів гривень, 105,5 мільярдів – передали Мінсоцполітики.

Зауважте! Україна також має зобов'язання відносно свого державного боргу. Його обслуговування обходиться державі у 128,1 мільярда доларів.

Зараз економіка України знаходиться у скрутному становищі. Прибуток країни очікується на рівні – 1,4 трильйона гривень, а витрати – 2,8 трильйона гривень.

Різницю допомагають покривати міжнародні партнери. Однак, є нюанс. На оборону Україна може витрачати лише власні кошти, тобто зібрані податки.

Автор: Анастасія Зорик