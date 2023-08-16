Найбільші витрати з бюджету: на що уряд витратив 520 мільярдів з початку року

Через військові дії, більшість державного бюджету в Україні витрачається саме на підтримку армії. Загалом з початку року уряд передав на видатки понад 1 трильйон гривень.

Скільки коштів витратив Кабмін на виплати військовим

У Міністерстві фінансів підрахували: за 2023 рік витрати на виплати військовим склали 520 мільярдів гривень. Це третина з усіх видатків за цей час. З січня до липня 2023 року видатки з бюджету склали 1,64 трильйона гривень.

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Найбільше держава витратила на:

Оплату праці

Близько 40,8% з загальної кількості витрат склали зарплати державних працівників. Це 669,9 мільярда гривень. З них 518,8 мільярда – виплати військовим.

Закупку товарів та послуг

Загалом на це витратили 24,8% від бюджету, або 406,3 мільярда гривень. Більша частина цієї суми пішла на закупівлю військової техніки. А саме – 276,9 мільярда гривень.

Ще 78,6 мільярда гривень перерахували Національній службі здоров’я на програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

Соціальне забезпечення

304,6 мільярда гривень витратили на пенсії, стипендії, пільгові виплати. Пенсійний фонд отримав 159 мільярдів гривень, 105,5 мільярдів – передали Мінсоцполітики.

Україна також має зобов'язання відносно свого державного боргу. Його обслуговування обходиться державі у 128,1 мільярда доларів.

Зараз економіка України знаходиться у скрутному становищі. Прибуток країни очікується на рівні – 1,4 трильйона гривень, а витрати – 2,8 трильйона гривень.

Різницю допомагають покривати міжнародні партнери. Однак, є нюанс. На оборону Україна може витрачати лише власні кошти, тобто зібрані податки.