Скільки коштів витратив Кабмін на виплати військовим
У Міністерстві фінансів підрахували: за 2023 рік витрати на виплати військовим склали 520 мільярдів гривень. Це третина з усіх видатків за цей час. З січня до липня 2023 року видатки з бюджету склали 1,64 трильйона гривень.
Читайте також Премія 30 тисяч гривень: хто з військових зможе отримати
Найбільше держава витратила на:
- Оплату праці
Близько 40,8% з загальної кількості витрат склали зарплати державних працівників. Це 669,9 мільярда гривень. З них 518,8 мільярда – виплати військовим.
- Закупку товарів та послуг
Загалом на це витратили 24,8% від бюджету, або 406,3 мільярда гривень. Більша частина цієї суми пішла на закупівлю військової техніки. А саме – 276,9 мільярда гривень.
Ще 78,6 мільярда гривень перерахували Національній службі здоров’я на програму державних гарантій медичного обслуговування населення.
- Соціальне забезпечення
304,6 мільярда гривень витратили на пенсії, стипендії, пільгові виплати. Пенсійний фонд отримав 159 мільярдів гривень, 105,5 мільярдів – передали Мінсоцполітики.
Зараз економіка України знаходиться у скрутному становищі. Прибуток країни очікується на рівні – 1,4 трильйона гривень, а витрати – 2,8 трильйона гривень.
Різницю допомагають покривати міжнародні партнери. Однак, є нюанс. На оборону Україна може витрачати лише власні кошти, тобто зібрані податки.