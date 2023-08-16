Сколько средств потратил Кабмин на выплаты военным
В Министерстве финансов подсчитали: за 2023 год расходы на выплаты военным составили 520 миллиардов гривен. Это треть всех расходов за это время. С января по июль 2023 года расходы из бюджета составили 1,64 триллиона гривен.
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Больше всего государство потратило на:
- Оплата труда
Около 40,8% от общего количества расходов составили зарплаты государственных работников. Это 669,9 миллиарда гривен. Из них 518,8 миллиарда – выплаты военным.
- Закупка товаров и услуг
В общей сложности на это потратили 24,8% от бюджета, или 406,3 миллиарда гривен. Большая часть этой суммы пошла на покупку военной техники. А именно – 276,9 миллиарда гривен.
Еще 78,6 млрд гривен перечислили Национальной службе здоровья на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
- Социальное обеспечение
304,6 миллиарда гривен потратили на пенсии, стипендии, льготные выплаты. Пенсионный фонд получил 159 миллиардов гривен, 105,5 миллиарда – передали Минсоцполитики.
Сейчас экономика Украины находится в тяжелом положении. Прибыль страны ожидается на уровне – 1,4 триллиона гривен, а расходы – 2,8 триллиона гривен.
Разницу помогают покрывать международные партнеры. Однако есть нюанс. На оборону Украина может тратить только собственные средства, то есть собранные налоги.