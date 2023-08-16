Кто сможет получить 30 тысяч гривен премии

Ранее правительство отменяло премию 30 тысяч гривен для военных. Однако сейчас Кабмин решил вернуть выплаты. Депутат Соломия Бобровская объяснила кому именно начислят средства.

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Соломия Бобровская Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Однако есть нюанс. Согласно нововведенному пункту 1–1 постановления 30 тысяч смогут получать военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задачи в период осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

Бобровская пояснила, что выплаты будут доступны и тем воинам, которые не находятся непосредственно в зоне боевых действий, но привлекаются для выполнения спец задач.

Также выплата 30 тысяч гривен будет предоставляться:

сотрудникам ГСЧС;

полицейским;

работникам управления специальных операций НАБУ.

Какие еще выплаты смогут получить военные

Условия предоставления других выплат пока остаются без изменений: