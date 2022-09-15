Входимо в режим економії: на чому вріжуть витрати бюджету у 2023 році

В умовах війни, проєкт бюджету України на 2023 рік має на меті якомога більше зекономити. Відтак, під скорочення потрапили державні органи влади.

Як повідомляє Тарас Мельничук, представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді, у своєму телеграм каналі, видатки на утримання органів влади скоротили на 2023 рік.

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На скільки скоротили видатки на органи влади

Раніше, у промові, яку виголосив прем'єр-міністер Денис Шмигаль, сказано, що головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади.

Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур,

– наголосив Шмигаль.

За словами Тараса Мельничука, у проєкті держбюджету України на 2023 рік видатки на утримання органів державної влади на майже на 11,5 мільярда гривень скорочено.

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На що піде решта видатків

Видатки бюджету у 2023 році заплановані в об’ємі 2,57 трильйона гривень. Щомісячний дефіцит бюджету складатиме 3 мільярди доларів, або 1,29 трильйона гривень за рік, а це 20% від ВВП.

Головним пріоритетом для держави стане оборона та безпека України. На це планують виділити 1,136 трильйона гривень.

Наступний пріоритет – соціальні програми. На них направлять 35% усіх видатків, тобто понад 800 мільярдів гривень. Ці гроші підуть на пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту.

Місцеві бюджети отримають додаткові 24 мільярди гривень. Також планується створити бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії – в розмірі не менше 19 мільярдів гривень.

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