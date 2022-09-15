Входимо в режим економії: на чому вріжуть витрати бюджету у 2023 році
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
В умовах війни, проєкт бюджету України на 2023 рік має на меті якомога більше зекономити. Відтак, під скорочення потрапили державні органи влади.
Як повідомляє Тарас Мельничук, представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді, у своєму телеграм каналі, видатки на утримання органів влади скоротили на 2023 рік.
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На скільки скоротили видатки на органи влади
Раніше, у промові, яку виголосив прем'єр-міністер Денис Шмигаль, сказано, що головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади.
Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур,
– наголосив Шмигаль.
За словами Тараса Мельничука, у проєкті держбюджету України на 2023 рік видатки на утримання органів державної влади на майже на 11,5 мільярда гривень скорочено.
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На що піде решта видатків
Видатки бюджету у 2023 році заплановані в об’ємі 2,57 трильйона гривень. Щомісячний дефіцит бюджету складатиме 3 мільярди доларів, або 1,29 трильйона гривень за рік, а це 20% від ВВП.
- Головним пріоритетом для держави стане оборона та безпека України. На це планують виділити 1,136 трильйона гривень.
- Наступний пріоритет – соціальні програми. На них направлять 35% усіх видатків, тобто понад 800 мільярдів гривень. Ці гроші підуть на пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту.
- Місцеві бюджети отримають додаткові 24 мільярди гривень. Також планується створити бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії – в розмірі не менше 19 мільярдів гривень.