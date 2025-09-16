На 2026 рік передбачені видатки загального фонду обласних держадміністрацій, у яких зокрема закладені суми на оплату праці працівників. Відтак, обласна держадміністрація Львівщини лідер за видатками щодо здійснення виконавчої влади, а Чернівецька – з найменшим фондом.

Які обласні держадміністрації отримають найбільші загальні фонди видатків у 2026 році?

Відповідно до документа щодо розподілу видатків на 2024 – 2026 роки, який з'явився у розпорядженні 24 Каналу, суми загального фонду обласних держадміністрацій варіюються залежно від регіону.

Читайте також Комусь 40 мільярдів, а іншим ні копійки: як поділили фінансування міністерств у Бюджеті-2026

Згідно з наданими даними, найбільше видатків для Львівської області, де загальний фонд встановлено на сумі в понад 584 мільйони гривень.

А найменша сума на здійснення виконавчої влади припадає на Чернівецьку область – лише 254,44 мільйона гривень.

Зауважте! Відповідно до рейтингу недалеко від Чернівецької області розташовується Тернопільська обласна держадміністрація – 299,34 мільйона гривень.

Для яких областей передбачене найбільше зростання?

У Донецькій області – 501 880,1 мільйона гривень, що більше на 73,7 мільйона гривень ніж у 2025 році.

У Дніпропетровській області – 571 977,7 мільйона гривень, більше на 67,5 мільйона гривень ніж торік.

У Львівській області – 584 086,3 мільйона гривень, більше на понад 68,5 мільйона гривень.

У Харківській області – 497 114,5 мільйона гривень, додаткові 60 мільйонів гривень порівняно з 2025 роком.

Які адміністрації отримають найменше зростання?

У Чернівецькій області – 253 444,4 мільйона гривень, що більше на 37,6 мільйона гривень ніж торік.

У Черкаській області – 331 311,4 мільйона гривень, більше на 39 мільйонів гривень.

У Тернопільській області – 299 340,8 мільйона гривень, більше на майже 39 мільйонів гривень.

У Закарпатській області – 382 935,2 мільйона гривень, додаткові 41,7 мільйона гривень порівняно з 2025 роком.

У Хмельницькій області – 328 955,4 мільйона гривень (+43 мільйони гривень).

У Волинській області – 352 428,6 мільйона гривень, це більше ніж у 2025 році на 44,1 мільйона гривень.

У Івано-Франківській області – 403 742,1 мільйона гривень, більше на 44.4 мільйона ніж торік.

Скільки видатків передбачено для іншої влади в регіонах?

У Вінницькій області – 469 986,9 мільйона гривень (+54 мільйони гривень).

У Житомирській області – 391 429,5 мільйона гривень (+48,8 мільйона гривень).

У Запорізькій області – 422 002,6 мільйона гривень (+51,7 мільйона гривень).

У Київській області – 496 753,7 мільйона гривень (+52,8 мільйона гривень).

У Кіровоградській області – 355 464,2 мільйона гривень (+46,8 мільйона гривень).

У Луганській області – 306 450,5 мільйона гривень (+50,1 мільйона гривень).

У Миколаївській області – 364 387,3 мільйона гривень (+47 мільйонів гривень).

В Одеській області – 507 138,2 мільйона гривень (+57,2 мільйона гривень).

У Полтавській області – 413 913,8 мільйона гривень (+49,7 мільйона гривень).

У Рівненській області – 373 862,4 мільйона гривень (+47 мільйонів гривень).

У Сумській області – 405 963 мільйони гривень (+48,3 мільйона гривень).

У Херсонській області – 336 684,3 мільйона гривень (+56,6 мільйона гривень).

У Чернігівській області – 399 988,7 мільйона гривень (+46,6 мільйона гривень).

Яке фінансування в міністерств України на 2026 рік?